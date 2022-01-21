Kahramankazan Belediyesi'nden çiftçilere tohum desteği

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çiftçi ve üreticilere yüzde 75 hibe oranıyla yağlık ayçiçeği tohumu desteği vereceklerini belirtti.

Başkan Oğuz bu desteklemeler kapsamında son olarak, ilçedeki çiftçi ve üreticilerle bir araya geldi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Oğuz’un yanı sıra Kahramankazan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, Kahramankazan İlçe Tarım Müdürü Suat Yılmaz, Trakya Birlik Polatlı Yağlı Tohumlar Kooperatifi Müdürü Oğuz Akın ile çok sayıda çiftçi ve üretici katıldı. Toplantıda ilçedeki tarımsal zenginliğin ve ürün çeşitliliğinin artırılması konusu masaya yatırıldı. Başkan Oğuz, çiftçi, üretici ve hayvan yetiştiricilerine yönelik yaptıkları desteklemeler konusunda bilgi vererek, bunlara ek olarak neler yapılabileceğini çiftçilerle paylaştı. Oğuz bu kapsamda ilçelerinde üretimi pek yaygın olmayan yağlık ayçiçeği ekecek çiftçilere yönelik yüzde 75 hibe oranıyla tohum desteği vereceklerini açıkladı. Toplantıda ayrıca, çiftçi ve üreticilere yağlık ayçiçeğinin ekimi, yetiştirilmesi ve üretimine ilişkin bilgi verildi. Çiftçilerin konu hakkındaki soruları cevaplandırıldı. Kahramankazan Belediyesi’nin yağlık ayçiçeği tohumu desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler 30 Ocak tarihine kadar Belediye Kırsal Kalkınma Müdürlüğü’ne yapabilecek Taleplerin toplanmasının ardından ekim dikim döneminin başlamasıyla birlikte çiftçilere yüzde 75 hibe oranıyla yağlık ayçiçeği tohumları verilecek.

“Yağlık ayçiçeğinde marka olmak istiyoruz”

Başkan Oğuz, bir tarım ve hayvancılık ilçesi Kahramankazan’da yağlık ayçiçeği üretiminin artırılarak, bu alanda Türkiye’de önemli merkezlerden biri haline gelmeyi hedeflediklerini belirterek, “Çiftçilerimize yönelik yaptığımız desteklemelere bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yağlık ayçiçeği tohumu konusunda da ilçemizin bir marka haline gelmesini hedefliyoruz. Çiftçilerimize yapacağımız yüzde 75 hibeli tohum desteği de bunun ilk adımı olacak” dedi. 2019, 2020 ve 2021’de çiftçilere yüzde 50 hibe oranıyla 3 milyon 200 bin sebze fidesi desteğinde bulunduklarını anlatan Oğuz, “Yine bu yıl da çiftçilerimize 1 milyon 300 bin sebze fidesi desteğinde bulunacağız. Böylece 4 yılda 4 milyon 500 bin sebze fidesinin çiftçilerimizle buluşturmuş olacağız. Geçen sene kuraklıktan etkilenen çiftçilerimize 500’er TL mazot desteği verdik. Bu uygulamamamızdan yaklaşık 1000 çiftçimiz faydalandı. Çiftçi ve üreticilerimizin her zaman yanlarında olacağız. Çiftçilerimiz yeter ki üretmeye devam etsin” diye konuştu.

“Çiftçimiz daha fazla gelir elde edecek”

İlçe Ziraat Odası Başkanı Öztürk de, Kahramankazan’da yağlık ayçiçeği üretiminin yaygın olmadığını belirterek, “Belediyemizin desteğiyle başlatılan bu uygulama çok önemli. Bu ilk adımın ardından çiftçimizin bu ürünü benimsemesini ekimini sürekli hale getirmesini umuyoruz. Böylece hem çiftçilerimiz daha fazla gelir elde edecek. Hem de Kahramankazan bu alanda Türkiye’de önemli bir noktala gelecek. Yağlık ayçiçeği üretimini teşvik eden Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hem çiftçi hem vatandaş kazanacak”

Çiftçiler ise Kahramankazan Belediyesi’nce 3 yıldır çiftçi ve üreticilere yönelik yapılan desteklemelerin son derece faydalı olduğunu belirterek, “Ayçiçeği Kahramankazan için yeni bir ürün olacak. Eken arkadaşlarımız var, ama çok az ve sınırlı sayıda. Biliyorsunuz ayçiçeği yağı son dönemde adeta stratejik bir ürün haline geldi. Fiyatı çok arttı. Biz Kahramankazan’da üreteceğimiz yağlık ayçiçeği miktarı ile Türkiye’de önemli bir konuma gelebiliriz. Hem biz kazanırken hem de ayçiçeği yağının fiyatının düşmesine katkı vererek, vatandaşlarımızın da kazanmasını sağlayabiliriz. Yaptığı destekleme için Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştular