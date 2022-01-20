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Kahramankazan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet

Kahramankazan Belediyesi, vatandaşlara sıcak yemekten yakacak desteğine, hasta nakilden gıda yardımı ve kişisel bakıma kadar birçok alanda ücretsiz olarak hizmet veriliyor.
Kahramankazan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet

Sosyal yardımlar alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla yakından ilgileniyor.

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Birçok hizmet ücretsiz sunuluyor
Belediye ekipleri, düzenli olarak bu vatandaşları ziyaret ederek, evlerine konuk oluyor. Ekipler yaptıkları ziyaretler kapsamında vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor. Belediye, başvuruda bulunan ya da ziyaretler sırasında talepte bulunan vatandaşlara, sıcak yemekten kömür yardımına, gıda yardımından hasta nakil ve kişisel bakıma (berber-kuaför) kadar birçok hizmet ücretsiz olarak sunuyor. Talepte bulunan vatandaşların evleri ekipler tarafından temizleniyor. Bunların yanı sıra talebe göre, çocuk ve yetişkinlere kıyafet, ayakkabı ve ev eşyası yardımı yapılıyor, çocuklu ailelere bebek bezi ve mama gibi temel ihtiyaç malzemeleri de veriliyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine anlaşmalı marketlerden istedikleri malzemeleri alabilmeleri için içerisinde para yüklü olan gıda kartlar veriliyor. Aileler böylece istedikleri ürünleri satın alabiliyor. Bu hizmetler ekipler tarafından 12 ay 365 gün süresince sağlanıyor. Belediyenin bu hizmetleri hakkında bilgi almak ya da bu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar 814 30 31 numaralı telefona başvurabiliyor.

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Büyük bir aileyiz
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, “Kahramankazanımızda 58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini asla yalnız bırakmıyoruz. Özellikle bizden yardım talebinde bulunan aile ve vatandaşlarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız doğrultusunda belediyemizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Bu vatandaşlarımıza dokunduğumuzda yüzlerindeki mutluluğu görmek en büyük sevincimiz oluyor” diye konuştu.

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