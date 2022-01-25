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Kahramankazan Belediyesi’nden yolda kalan sürücülere çorba ikramı

Kahramankazan Belediyesi, Ankara-İstanbul TEM Otoyolu ve devlet karayolunun bazı bölümlerinin yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.
Kahramankazan Belediyesi’nden yolda kalan sürücülere çorba ikramı

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Ankara-İstanbul TEM Otoyolu’nun Akıncı gişeleri girişinde güvenlik nedeniyle İstanbul yönüne araç geçişine izin verilmediği sırada burada bekleyen sürücülere anlamlı bir ikramda bulundu. Belediye ekipleri, burada yolun açılmasını bekledikleri sırada sürücülere sıcak çorba ve çay ikramı yaptı. Belediye yemekhanesinde hazırlanan çorbalar sıcak şekilde gişeler önünde araçlarında bekleyen sürücülere ikram edildi. Sürücüler dondurucu soğukta yapılan bu sıcacık ikram için belediye ekiplerine teşekkür etti.

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“Görevimizin başındayız”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’ın Ankara’nın İstanbul’a açılan kapısı olduğunu belirterek, “Yaşanan kar yağışı nedeniyle burada bekleyen vatandaşlarımıza sıcak bir ikramda bulunmak istedik. Benzer uygulamaları soğuk havalarda burada görev yapan kolluk güçleri için de yapıyoruz. Bu zor hava şartlarında benzer durumlar için her zaman görevimizin başındayız. Yollarda olan tüm vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyor ve hayırlı yolculuklar diliyoruz” diye konuştu. 

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