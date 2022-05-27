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Kahramankazan Engelsiz Kafe misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Kahramankazan Belediyesi’nce hayata geçirilen ve aşçılığından garsonluğuna kadar tüm işlerin farklı engel türlerine sahip dezavantajlı bireyler tarafından yapıldığı Kahramankazan Engelsiz Kafe misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.
Kahramankazan Engelsiz Kafe misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Engelli bireylere yönelik yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi’nce kurulan Kahramankazan Engelsiz Kafe’de, farklı engel türlerine sahip 15 dezavantajlı birey çalışıyor. Kafede, işletmesinden hazırlanan yemek ve içeceklere, bunların müşterilere ikram edilmesine kadar tüm işler dezavantajlı bireyler tarafından yapılıyor.

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Müşterilerini güler yüzle karşılayan kafe çalışanları, misafirlerinin işletmelerinden mutlu ve memnun ayrılmaları için büyük çaba harcıyor. Engelsiz Kafe’de çalışan tüm engelli bireylerin sosyal güvenceleri Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılıyor. Ayrıca, kafeden elde edilen gelir de burada çalışan engelli bireylere bırakılıyor. Engelli bireyler böylece hem sosyal güvenceye sahip olurken, hem de kendi işlerinin patronu oluyor. 

“Kendi işimizin sahibiyiz”
Kafede garsonluk yapan zihinsel engelli birey Rıza Metin, kafelerini en iyi şekilde işlettiklerini belirterek, “Dezavantajlı bireylerin de şans tanındığında neler yapabileceğini burada gösteriyoruz. Sosyal hayata katılıyoruz. Kendi paramızı kazanıyoruz” diye konuştu. Aşçılık yapan görme engelli birey Devrim Arda Bozkurt ise kendilerine güvenilerek böyle bir fırsat sunulduğu için çok mutlu olduklarını belirterek, “Kendi işimizin sahibi olduk. İşletmemize herkesi davet ediyoruz” dedi.

Başkan Oğuz’dan davet var
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, belediye olarak ürettikleri tüm hizmet ve projeleri engelli bireyleri göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, ilçemizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Unutmayalım ki, yeter ki gönüller, yürekler engelli olmasın. En büyük engel sevgisizlik. Engelleri hep birlikte aşabiliriz” dedi. Engelsiz Kafe’nin işletmesinin engelli bireylerce yapıldığını ifade eden Oğuz, “Buradan elde edilen gelir de yine bu kardeşlerimize bırakılıyor. Kafemiz, ilçemize ayrı bir renk kattı. Engeli kardeşlerimizin fırsat verildiğinde tüm engelleri nasıl aştığını gösterdi. Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi kafemizin engelleri aşan lezzetlerini tatmaları için davet ediyoruz” diye konuştu.

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