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Kahramankazan “İyi ki Varsın Eren” dedi

Kahranmankazan Belediyesi’nce düzenlenen açık hava sineması etkinliğinde gösterilen “Kesişme İyi ki Varsın Eren” filmi ilçe halkının yoğun katılımına sahne oldu. 
Kahramankazan “İyi ki Varsın Eren” dedi

Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen açık hava sineması etkinliği kapsamında “Kesişme İyi ki Varsın Eren” filminin gösterimi yapıldı. Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da vatandaşlarla birlikte filmi izledi. Başkan Oğuz film öncesinde etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet etti. Filmi izlemeye gelen vatandaşlara belediye ekiplerince çeşitli ikramlarda bulunuldu. 

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI 

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatan film izleyenlerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. Film sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarına hâkim olamadıkları görüldü.    
 

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