Kahramankazan Orhaniye’de mahkemeden satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Kahramankazan’ın Orhaniye Mahallesi’nde 3.765 metre kare arsa mahkeme yoluyla satılıyor.
Kahramankazan Orhaniye’de mahkemeden satılık arsanın değeri 2 milyon 447 bin 250 TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 24/03/2022
2. Satış Günü : 22/04/2022
Satış Yeri : Kahramankazan Adliyesi
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