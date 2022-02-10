Kahramankazan Orhaniye’de mahkemeden satılık arsa

Ankara ilçesi Kahramankazan’ın Orhaniye Mahallesi’nde 3.765 metre kare arsa mahkeme yoluyla satılıyor. Kahramankazan Orhaniye’de mahkemeden satılık arsanın değeri 2 milyon 447 bin 250 TL olarak ilan edildi.