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Kahramankazan Saray’da icradan satılık 24 dönüm fabrika

Kahramankazan’ın Saray Mahallesi’nde 24 bin 439 metre kare arsa ve üzerindeki fabrika icra yoluyla satılıyor. Bir borçtan ötürü satışa çıkarılan arsa ve fabrikanın muhammen bedeli 55 milyon TL olarak ilan edildi.
Kahramankazan Saray’da icradan satılık 24 dönüm fabrika

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Kahramankazan’ın Saray Mahallesi’nde 24 bin 439 metre kare arsa ve üzerindeki fabrika icra yoluyla satılıyor. 

Bir borçtan ötürü satışa çıkarılan arsa ve fabrikanın muhammen bedeli 55 milyon TL olarak ilan edildi. 

Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.

Birinci satış tarihi: 08.11.2022

İcradan satılık fabrikayla ilgili detaylı bilgi için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com
 

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