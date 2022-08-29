Kahramankazan Saray’da icradan satılık 24 dönüm fabrika

Kahramankazan’ın Saray Mahallesi’nde 24 bin 439 metre kare arsa ve üzerindeki fabrika icra yoluyla satılıyor. Bir borçtan ötürü satışa çıkarılan arsa ve fabrikanın muhammen bedeli 55 milyon TL olarak ilan edildi.