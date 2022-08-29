Kahramankazan'a İmam Evi: Dualarla açıldı

Kahramankazan'da belediye tarafından yaptırılan imam evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kahramankazan'da belediye tarafından yaptırılan imam evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Mahalle meydanında düzenlenen törene, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, törende yaptığı konuşmada, belediye hizmetlerinde ilçe merkezi kadar taşra mahallelere de önem verdiklerini belirterek, vatandaşlardan gelen talepleri en kısa sürede hizmete dönüştürdüklerini ve açılışı yapılan imam evinin de bunlardan sadece birisi olduğunu aktardı.

Kahramankazan Belediyesinin gelişmişlik sıralamasında Türkiye genelindeki belediyeler içinde 74'üncü, Ankara'da ise 6. sıraya yükseldiğini anlatan Oğuz, "3 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla da Kahramankazan 1. sınıf beleye statüsüne kavuştu. İşte bütün bunlar Kahramankazan'ın yakaladığı ivmenin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Çalta Mahallesi Muhtarı Osman Güngör de mahalleye yaptığı hizmetlerden dolayı Oğuz'a teşekkür plaketi verdi.

İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır'ın yaptığı duanın ardından kurdelenin kesilmesiyle imam evi hizmete açıldı.