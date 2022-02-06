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Kahramankazan’da Bocce Raffa şampiyonası heyecanı

Türkiye’de bocce sporunun beşiği olan Kahramankazan’da düzenlenen Türkiye Bocce Raffa Şampiyonası sona erdi. Farklı illerden 100 takım ve 200 sporcunun kıyasıya rekabetine sahne olan şampiyona heyecanlı anlara sahne oldu. 
Kahramankazan’da Bocce Raffa şampiyonası heyecanı

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu’nun (TBBDF) koordinesinde ve Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Bocce Raffa Şampiyonası düzenlendi. Kahramankazan Belediyesi Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda 21 Ocak'ta başlayan şampiyona, gençler (kadın-erkek), kadınlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı  şampiyona, final müsabakalarının ardından sona erdi. Şampiyonaya 16 ilden 100 takım ve 200 sporcu katıldı. Şampiyonada raffanın yeni alt branşı olan "altın nokta"da da yarışmalar yapıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcuların madalyaları düzenlenen törenle verildi.

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“Bocce milli sporumuz”
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye’nin ilk bocce tesisinde bu anlamlı şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Boccenin artık Kahramankazan’ın geleneksel sporu haline geldiğini ifade eden Oğuz, ilçelerinde 400 lisanslı sporcuların bulunduğunu kaydetti. Bu sporculardan bir kısmının milli sporcu olduğunu anlatan Oğuz, milli sporculardan önemli kısmının beden eğitimi öğretmeni olma fırsatı yakaladığını belirtti.
Federasyon Asbaşkanı Faik Kapsız da, Türkiye’de bocce sporunun merkezi olan Kahramankazan’da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, belediyeye ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Kapsız, pandemi nedeniyle müsabakalara ara vermek zorunda kalmalarına karşın, sporcuların performansında bir kayıp olmadığını gördüklerini söyledi.

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