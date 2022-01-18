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Kahramankazan’da öğrencilere karne hediyesi 

Kahramankazan’da okullarını takdir ve teşekkür belgesiyle tamamlayan öğrenciler, belediyeye ait yüzme havuzlarında tatil süresince ücretsiz olarak düzenlenecek yüzme kursuna katılabilecek.
Kahramankazan’da öğrencilere karne hediyesi 

Öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, zorlu bir eğitim öğretim sürecinin ardından ara tatile girecek öğrencilere sürpriz yaptı. Belediye bu kapsamda, okullarını takdir ve teşekkür belgesi alarak tamamlayan öğrencilere havuz keyfi yaptıracak. 9-14 yaş arasındaki başarılı öğrenciler, belediyeye ait havuzda tatil süresince ücretsiz olarak düzenlenecek yüzme kurslarından yararlanabilecek. Öğrenciler böylece hem havuz keyfi yaparken hem de yüzme öğrenecek. Yüzme kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, 0312 814 73 05 numaralı telefondan bilgi alabilecek. 

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Hem eğlenecek hem öğrenecekler
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ülkemizin ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın her zaman yanında olduklarını belirterek, “Yarınlarımız olan yavrularımız için ne yapsak azdır. Onların daha kaliteli bir eğitim alması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda onlara hem bir karne hediyesi vermek, hem de ara tatil dönemini yüzme öğrenerek kaliteli şekilde değerlendirmeleri için böyle bir sürpriz hazırladık. Tüm çocuklarımızı eğitim dönemi boyunca harcadıkları çaba için kutluyor, iyi ve eğlenceli bir ara tatil diliyorum” dedi.

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