Kahramankazan’da okullar pırıl pırıl yapıldı

Kahramankazan Belediyesi, yarıyıl tatilinin ardından pazartesi (yarın) yeniden başlayacak olan eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

Kahramankazan Belediyesi, yarıyıl tatilinin ardından pazartesi (yarın) yeniden başlayacak olan eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Kapsamlı çalışma yürüten ekipler, okulları öğrenci ve öğretmenler için hazır hale getirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfekte ve temizlik çalışmalarına ilçedeki tüm noktalarda aralıksız olarak devam eden Kahramankazan Belediyesi, yarın (pazartesi) yeniden başlayacak olan eğitim öğretim yılı öncesinde okulları da unutmadı. Belediye ekipleri ilçedeki okullarda kapsamlı dezenfekte ve temizlik çalışmaları yaptı. Ekipler çalışmaları doğrultusunda eğitime başlanacak okulları ayrıntılı olarak dezenfekte etti. Okullarda ayrıca, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları da yürütüldü. Okulların bahçeleri, giriş ve sınıf kapıları, kapı kolları, koridorlar, ortak kullanım alanları, sıra ve sandalyeler, tuvaletler başta olmak üzere ayrıntılı bir dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı. Yapılan bu kapsamlı çalışmaların ardından sınıflar ve okullar, öğrenci ve öğretmenler için hazır hale getirildi. Belediye ayrıca, ilçedeki tüm okullara el dezenfekte üniteleri de yerleştirdi. Okulların girişlerine yerleştirilen üniteler de öğrenci ve öğretmenler için hijyenik bir ortam sağlayacak. Ünitelerdeki dezenfektan belediye ekipleri tarafından sürekli olarak yenilenecek.

Eksikler tamamlandı

Kahramankazan Belediyesi öte yandan ilçedeki okulların tüm eksik ve ihtiyaçlarını da tamamladı. Bu kapsamda okullardan gelen talepler karşılandı.

Öğrencilerimiz önceliğimiz

Öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. 7/24 esasına göre aralıksız olarak görev başında olduklarını ifade eden Oğuz, “Ekiplerimiz fedakârlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazanımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Bu kapsamda eğitim öğretim yılının yenşden başlaması öncesinde okullarımızı da dezenfekte ederek, temizledik. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlıklı ve pırıl pırıl ortamlarda derslerini yapmaları en önemli önceliğimiz. Bu konuda çok hassasız. Okullarımızda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.