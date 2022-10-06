Kahramankazan’da park ve bahçeler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Sonbaharın gelmesine karşın, yaz sıcaklarını halen yaşadığımız şu günlerde Kahramankazan’da park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz kamaştırırken, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda başlattığı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

MASKE MESAFE TEMİZLİK

Vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği park ve bahçelerdeki bu çalışmalar parkların çehresini değiştiriyor. Yenilenen park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz dolduruyor. Ekipler ayrıca parklarda maske, mesafe ve temizlik kurallarını denetliyor.

EKİPLER İŞ BAŞINDA

Kahramankazanlılar park ve bahçelerin temizliği, konforu ve rengarenk görüntüsünden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ayrıca, yol kenarlarında büyüyen yabani otların temizliği ile ağaçlık alanların temizliği ve ilaçlanması ile de yakından ilgileniyor.