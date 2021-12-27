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Kahramankazan’da Türkiye 1. Bocce Ligi 1. etap müsabakaları gerçekleştirildi

Türkiye’de bocce sporunun beşiği olan Kahramankazan’da Türkiye 1. Bocce Ligi 1. etap müsabakaları gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcuların yarıştığı müsabakalarda kıyasıya rekabet yaşandı. 
Kahramankazan’da Türkiye 1. Bocce Ligi 1. etap müsabakaları gerçekleştirildi

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu’nun (TBBDF) koordinesinde ve Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalar, Kahramankazan Belediyesi Şehit Samet Cantürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Müsabakaların başlangıç atışını TBBDF ve belediye yetkilileri birlikte yaptı. Tek devreli lig sistemine göre oynanan müsabakalar, Türkiye’nin farklı illerinden gelen takım ve sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu. 1. lig etabının tamamlanmasının ardından, oluşacak sıralama sonucu 2. lige düşecek takımlar belli olacak. 

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“Bocce artık milli sporumuz”

TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, Türkiye’de bocce sporunun merkezi olan Kahramankazan’da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, belediyeye ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. 2022 yılının kendileri için önemli önemli olduğunu belirten Türkmen, Türkiye’de 2022’de 3 adet önemli uluslararası organizasyon yapılacağını söyledi. 
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye’nin ilk bocce tesisinde bu anlamlı ligin ilk etabının başlamasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Boccenin artık Kahramankazan’ın geleneksel sporu haline geldiğini ifade eden Oğuz, ilçelerinde 400 lisanslı sporcuların bulunduğunu kaydetti. Bu sporculardan bir kısmının milli sporcu olduğunu anlatan Oğuz, milli sporculardan önemli kısmının beden eğitimi öğretmeni olma fırsatı yakaladığını belirtti.

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