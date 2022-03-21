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Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü üyelerine ceza yağdı

KAHRAMANMARAŞ'ta tehdit, yağma, yaralama gibi suçları işledikleri öne sürülen 21 kişiden oluşan organize suç örgütünün yargılandığı davada karar çıktı.
Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü üyelerine ceza yağdı

Kahramanmaraş'ta 2 yıl önce farklı tarih ve yerlerde meydana gelen ve birbirinden bağımsız görünen yaralama, araç ve işyeri kurşunlama olaylarının aslında bağlantılı olduğunu fark eden polis, olaylara ilişkin soruşturma başlattı. Ekiplerin yaptığı soruşturma sonunda birbirinden bağımsız görünen olayların 'Paşa Mehmet' lakaplı Mehmet Keklik'in yönettiği organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

32 ayrı olayı gerçekleştirdiği ve 15 milyon lira istedikleri iş adamı Selahaddin D.'yi de ayağından vurdurdukları öne sürülen Mehmet Keklik'in de aralarında olduğu örgüt üyeleri 2020 yılının Ekim ayında Kahramanmaraş, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Savcılık incelemesinin ardından 21 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla organize suç örgütü kurmak, üye olmak, yağma, yaralama ve tefecilik suçlarından Kahramanmaraş 1'inci ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. 6'sı tutuklu 21 şüpheli bugün son kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında örgütün lideri olduğu öne sürülen Mehmet Keklik; suç işlemek amacıyla örgüt kurma nitelikli yağmaya teşebbüs, kasten yaralama, azmettirmek suretiyle nitelikli yağmaya teşebbüs, kasten silahla yaralama ve silah ticareti yapmak suçlarından 32 yıl 6 ay hapis cezası ile 12 bin 500 lira adli para cezasına çaptırıldı. Diğer 17 sanık ise işledikleri suçlar nedeniyle 2 ile 46 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Tutuklulardan 2'sinin tahliye edildiği duruşmada; sanıklar arasında bulunan Oğuzhan C., Ahmet K. ve Aziz S.'nin ise beraatına karar verildi.

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