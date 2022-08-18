  • BIST 3.020,01
  • Altın 1020
  • Dolar 18.0447
  • Euro 18.2422
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 31 °C
»

Kahramanmaraş'ta, silahlı kavga kamerada

KAHRAMANMARAŞ'ta 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga, cep telefonu ile kaydedildi.
Kahramanmaraş'ta, silahlı kavga kamerada

Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.G. ve Y.E.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce M.G., tabancasıyla Y.E.K.'ya ateş etti. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olayda M.G., kaçmaya çalışan Y.E.K.'nin peşinden koşarak yakaladı. İkili daha sonra yere düşüp boğuşmaya başladı ve M.G. bu sırada da tabancasını ateşlemeye devam etti. Kavga edenleri ayırmaya çalışmaya giden bir kişi ise bir başka kişinin "Elinde tabanca var" diyerek uyarması üzerine uzaklaştı. Yaşanan arbede sırasında Y.E.K. karnına isabet eden kurşunla yaralanırken, M.G. ise yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.E.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olaydan sonra yakalanan M.G. ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildi adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 yaralı18 Ağustos 2022 Perşembe 17:18
  • Bursalı dağcılar, Asya'nın en yüksek noktasında Türk bayrağı açtı18 Ağustos 2022 Perşembe 16:26
  • AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Çarklar dönüyor, yatırımlar devam ediyor18 Ağustos 2022 Perşembe 16:25
  • Ukrayna'dan Tekirdağ'a buğday getiren geminin yükü boşaltıldı18 Ağustos 2022 Perşembe 15:30
  • İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin sazan yavrusu salındı18 Ağustos 2022 Perşembe 15:29
  • TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' araçları yarıştırılıyor18 Ağustos 2022 Perşembe 15:28
  • İzmir'de dehşet: Eşi ile kayınpederini öldürdü, baldızlarını yaraladı18 Ağustos 2022 Perşembe 14:14
  • Konya'da aracın bagaj kapağında torba içinde yeni doğmuş bebek bulundu18 Ağustos 2022 Perşembe 14:03
  • Ju Jitsu Federasyonu'ndan Diyarbakır kadınlarına savunma eğitimi18 Ağustos 2022 Perşembe 12:01
  • Vali Vasip Şahin'in annesi hayatını kaybetti18 Ağustos 2022 Perşembe 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti