Kahta Kalesi 17 yıl sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı

Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
2.798,79
Altın
1033.243
Dolar
17.956
Euro
18.3376
Ankara
24 °C
İstanbul
27 °C
İzmir
27 °C
Konya
25 °C
Rusya Dnipropetrovsk'i vurdu: 23 ölü, 22 yaralı
Bakan Bozdağ açıkladı: Türkiye'nin 735 talebi reddedildi
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den korkutan açıklama: Ölüm sayıları artıyor
işsizlik rakamları açıklandı
Muş'ta köylüler hasat ettikleri buğdayı derelerde yıkamaya başladı
Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
İç Ege ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kadıköy'deki ''küfürlü tezahürat''a ilişkin soruşturma başlatıldı
Gaziantep'e 40 bin metrekarelik millet kütüphanesi yapılıyor
İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna yemek verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Savunma sanayisi ürünleri ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170'i geçti
Kıran: Diplomasimizin en önemli gündemi Türk savunma sanayinin gelişimine katkıda bulunmak
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Kahta Kalesi 17 yıl sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı
Kahta Kalesi 17 yıl sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı
Adıyaman'da, Kommagene Uygarlığı tarafından yapılan ve hakim bir tepeye konuşlu görünümüyle dikkati çeken Kahta Kalesi, 17 yıl aradan sonra ziyaretçileriyle buluştu.
10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:23
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Kahta Kalesi 17 yıl sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı
Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı
Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
Bursa'nın yarım asırlık sokak lezzeti: 'Bağdat hurma tatlısı'
Güçlenen zırhlıların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlıyor
Son Eklenen Videolar
Süryani gurbetçilerin yaz aylarında buluşma noktası: Midyat
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
Ukrayna'nın Harkiv kentinde buğday hasadı
Seyyar tezgahlardaki tescilli lezzet: Adana kebabı
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Muğla'da pehlivanlar sağanak altında güreşti Muğla'nın Kavaklıdere ilçes
İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı
Tespih meraklılarının yeni buluşma noktası oldu
Yavruları mavi sularla buluşmaya başladı
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
ABB’den yeni ve modern yaya üst geçitleri
Akkuzulu Mahallesi'nde doğalgaz için ilk kazma vuruldu
Doğan: Ankara'da Spor tesisleri yeterli değil
Minikler eğitime başladı
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.