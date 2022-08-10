Kahta Kalesi 17 yıl sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı

Adıyaman'da, Kommagene Uygarlığı tarafından yapılan ve hakim bir tepeye konuşlu görünümüyle dikkati çeken Kahta Kalesi, 17 yıl aradan sonra ziyaretçileriyle buluştu.