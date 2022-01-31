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Kalça kırığı ameliyatı olan 104 yaşındaki kadına yatağında doğum günü sürprizi

Adana’da, pencereyi açmak isterken düşüp, kalça kemiğini kıran Sultan Arısoy, Çukurova Devlet Hastanesi’nde kalça protezi ameliyatıyla yeniden sağlığına kavuştu.
Kalça kırığı ameliyatı olan 104 yaşındaki kadına yatağında doğum günü sürprizi

Karaisalı ilçesinde yaşayan Sultan Arısoy, 18 Ocak günü pencereyi açmak isterken, dengesini kaybederek düştü. Kızı Gülnaz Şahinoğlu (70) tarafından halının üzerinde yatarken bulunan Arısoy, ağrısının olduğunu söylemesinin ardından yakınlarınca Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tetkikleri yapılan Arısoy’un kalçasında kırık tespit edildi.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Evren Özşeker, ameliyata alınan Sultan Arısoy’a kalça protezi taktı. Başarılı geçen ameliyatın ardından kontrol amaçlı 3 gün yoğun bakımda kalan Arısoy, daha sonra servise yatırıldı. Dr. Özşeker, 27 Ocak’ta hastasının doğum günü olduğunu öğrenince pasta alarak sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

‘YAVAŞ YAVAŞ YÜRÜMEYE BAŞLADI’

Sultan Arısoy’un sağlık durumu hakkında bilgi veren Dr. Özşeker, “Hastamıza kalça protezi ameliyatı uyguladık. Ameliyat sonrası cerrahi yoğun bakımda hastamızı takip ettik. Şu anda genel durumu iyi. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Hastamız 104 yaşına girdi. Bu tarz kırıklarda hastanın yaşı ve kronik rahatsızlıkları göz önünde bulundurulduğunda riskler artıyor. Hastamızın doğum günü olduğunu öğrenince taburcu olmadan pastasını kestik. Kalan ömründe de sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Sultan Arısoy’un kızı Gülnaz Şahinoğlu ise ameliyatın başarılı geçmesiyle mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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