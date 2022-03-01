  • BIST 1.984,63
  • Altın 851.677
  • Dolar 13.8517
  • Euro 15.5472
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 1 °C
»

Kaman'da sosyal medya farkındalığı: Geliri ihtiyaç sahiplerine dağıttılar

Sosyal medyada olmadık rezilliğe imza atıp servetlerine servet katanların aksine, sayıları az da olsa habercilik yapan ve elde ettikleri mütevazı kazancı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan gençler de var. İşte o gençlerden Kaman'lı Özcan Ocak ve arkadaşları.
Kaman'da sosyal medya farkındalığı: Geliri ihtiyaç sahiplerine dağıttılar

Özellikle son dönemde sosyal medyada olmadık rezilliğe imza atıp servetlerine servet katanların aksine, sayıları az da olsa habercilik yapan ve elde ettikleri mütevazı kazancı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan gençler de var.

Kırşehir ilçesi Kaman’da sosyal medyadan yayın yapan gençler, elde ettikleri kazançla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunarak, örnek bir farkındalığa imza attı. 

3 yıldır sosyal medyadan ilçeye ait haber ve sokak röportajları yayınlayan sayfanın yöneticilerinden Özkan Ocak, üç arkadaş olarak başladıkları yayınlardan para kazanmalarını ilçe vatandaşlarına borçlu olduklarını ifade etti.

20220228_2_52372853_74131411.jpg 

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTILAR 

Özkan Ocak "Kazandığımız paraya göre önce 5, sonra 10 kişi derken şu an 60 kişiye yardım ulaştırdık. 60 ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak düzeye geldik. Bu işe hobi olarak başladık. Vatandaşlarımızın desteği ile büyüdük ve kazancımızı da yine onlar için harcamayı uygun gördük. Amacımız reklam değil farkındalık oluşturmak. Umarım herkes destek verir ve daha çok kişiye ulaşma imkanı sağlanır" diye ekledi. 

Gençlerin yardım için alışveriş yaptıkları marketin sahibi Levent Kuş da bu davranıştan etkilendiğini belirterek, yaklaşık 650 liralık gıda paketlerini 400 liraya verdiğini söyledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güngören'de silahlı kavga01 Mart 2022 Salı 10:52
  • Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Montrö' vurgusu01 Mart 2022 Salı 10:23
  • HSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç etti01 Mart 2022 Salı 10:22
  • İstanbul'un 7 ilçesinde 18 saatlik su kesintisi başladı!01 Mart 2022 Salı 10:17
  • Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 41 gözaltı kararı01 Mart 2022 Salı 09:57
  • Kaman'da sosyal medya farkındalığı: Geliri ihtiyaç sahiplerine dağıttılar01 Mart 2022 Salı 09:52
  • Askeri okul sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 21 kişi gözaltına alındı01 Mart 2022 Salı 09:33
  • Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı01 Mart 2022 Salı 09:32
  • Türkiye ve dünya gündemi01 Mart 2022 Salı 09:31
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerini görüştü01 Mart 2022 Salı 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti