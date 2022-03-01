Kaman'da sosyal medya farkındalığı: Geliri ihtiyaç sahiplerine dağıttılar

Sosyal medyada olmadık rezilliğe imza atıp servetlerine servet katanların aksine, sayıları az da olsa habercilik yapan ve elde ettikleri mütevazı kazancı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan gençler de var. İşte o gençlerden Kaman'lı Özcan Ocak ve arkadaşları.

Özellikle son dönemde sosyal medyada olmadık rezilliğe imza atıp servetlerine servet katanların aksine, sayıları az da olsa habercilik yapan ve elde ettikleri mütevazı kazancı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan gençler de var.

Kırşehir ilçesi Kaman’da sosyal medyadan yayın yapan gençler, elde ettikleri kazançla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunarak, örnek bir farkındalığa imza attı.

3 yıldır sosyal medya dan ilçeye ait haber ve sokak röportajları yayınlayan sayfanın yöneticilerinden Özkan Ocak , üç arkadaş olarak başladıkları yayınlardan para kazanmalarını ilçe vatandaşlarına borçlu olduklarını ifade etti.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTILAR

Özkan Ocak "Kazandığımız paraya göre önce 5, sonra 10 kişi derken şu an 60 kişiye yardım ulaştırdık. 60 ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak düzeye geldik. Bu işe hobi olarak başladık. Vatandaşlarımızın desteği ile büyüdük ve kazancımızı da yine onlar için harcamayı uygun gördük. Amacımız reklam değil farkındalık oluşturmak. Umarım herkes destek verir ve daha çok kişiye ulaşma imkanı sağlanır" diye ekledi.

Gençlerin yardım için alışveriş yaptıkları marketin sahibi Levent Kuş da bu davranıştan etkilendiğini belirterek, yaklaşık 650 liralık gıda paketlerini 400 liraya verdiğini söyledi.