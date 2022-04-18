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Kamara Deresi'ni kirleten tesis, süresiz kapatılıp 1 milyon 799 bin lira ceza uygulandı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'ni atıklarıyla kırmızıya boyayan geri dönüşüm tesisi süresiz, faaliyetten men edildi.
Kamara Deresi'ni kirleten tesis, süresiz kapatılıp 1 milyon 799 bin lira ceza uygulandı

Kamara Deresi, bırakılan atıklar nedeniyle kırmızıya bürünerek Marmara Denizi'ne aktı. Önceki gün ortaya çıkan kırmızı görüntünün ardından İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Belediye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin dereden aldığı numuneler, incelemeler için laboratuvara gönderildi. İnceleme ve araştırma sonucu kirliliğe bölgede bulunan bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu belirlendi.Tesisin çevre kanunu kapsamında çevre izin ve lisans belgesinin bulunmaması ve çevreye atık sularını vermesi nedeniyle ilk etapta 500 bin lira ceza kesilerek faaliyeti durduruldu ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

SÜRESİZ KAPATILDI, EN ÜST SINIRDAN CEZA UYGULANDI

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bugün de tesis ve çevresinde incelemelerde bulundu. İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, ekiplerin gerekli incelemeyi yaptığını belirterek şöyle dedi:

"Bir tesisten kırmızı atık suyun dereye akıtıldığı tespit edildi. Tesiste yapılan denetimlerde tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesi'ne tabi olduğu halde lisansının olmadığı tespit edildi. Arıtılması gereken atık suyu direkt dereye deşarj ettiği için kanundaki en üst sınırdan kasıtlı olarak su arıtılmadan dereye akıtıldığı için 1 milyon 799 bin lira idari para cezası uygulandı. İşletme, süresiz olarak faaliyetten men edildi. Şu anda ekiplerimiz tarafından mühürleme işlemleri uygulanıyor. Ayrıca çevreyi kirlettiği için tesis hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Şu an tesisten dolayı kirlenen derede temizleme çalışması yapılmaya başladı. Bu dere Marmara Denizi'ne ulaşılıyor ve Marmara Denizi özel çevre koruma alanı yapılan kirlilik ile ilgili ceza, kanundaki en üst sınırdan uygulandı.  Analiz sonuçlarını bekliyoruz, ilk tespitlere göre kimyasal atık olmadığı belirlendi. Analiz sonuçları çıkınca kesin sonuç belli olacaktır. İmar planında yer kentsel çalışma alanı olarak görünüyor. Bu tesisin burada faaliyet yapması uygun değildir. O yüzden kalıcı olarak tamamen tesisin faaliyeti durduruldu."

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