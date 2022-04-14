Kameraman Ediz Alıç son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kameraman Ediz ALIÇ (50) Marmara Üniversitesi İlâhiyat Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğunu uğurlandı.

Uzun yıllar boyunca Show TV'de kameraman ve kameraman servisi şefi olarak görev yapan Ediz Alıç, geçtiğimiz gün gittiği Muğla Köyceğiz'de kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Alıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tecrübeli kameraman Ediz Alıç için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Burcu Alıç, kız kardeşi ve yakınları taziyeyi kabul etti. Cenazeye ailesi, yakınları birçok meslektaşı katıldı. Cenaze namazında sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Dua ve helallik alındıktan sonra, cenaze defnedilmek üzere Çavuşbaşı Baklacı Mezarlığına götürüldü.

Hayatını kaybeden kameraman Ediz Alıç'ın kız kardeşi Deniz Alıç Ural, "Canım abim, canımız gitti. Çok genç bir ölüm oldu. Çok başarılıydı, projeleri vardı. Çok iyi bir insandı. Allah geride kalan eşine bize hepimize sabırlar versin diyorum" ifadelerini kullandı.

Cenazeye katılan meslektaşı Hakan Gültekin "Ediz kardeşimle yıllardır beraber çalıştık. İnanamıyorum şu anda musalla taşında yattığına. Çok ani bir ölüm. Sağlıklı, kendine bakardı kötü alışkanlıkları yoktu. Çok üzgünüz" diye konuştu.