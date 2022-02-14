  • BIST 1.992,73
  • Altın 803.91813
  • Dolar 13.576
  • Euro 15.3558
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Kameraman tokatlayan Muharrem Sarıkaya köşe yazılarına yeniden başladı

Geçtiğimiz aylarda, yayın sırasında ses kontrolü yapan kişiye attığı tokatla gündem olan ve o günden sonra yazılarına ara veren Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya geri döndü.
Kameraman tokatlayan Muharrem Sarıkaya köşe yazılarına yeniden başladı

Muharrem Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda, bir yayın sırasında ses kontrolü yapan kişiye attığı tokatla gündem olmuştu. Hareketi nedeniyle sert eleştiriler alan Sarıkaya, o günden sonra Habertürk’te artık yazmama kararı almıştı.

İKİNCİ ŞANS

Son yazısını 17 Aralık’ta kaleme alan Muharrem Sarıkaya, bugün ‘İkinci şans’ başlıklı yazısı ile geri döndü. “Vicdanen ve etik açıdan, kusurlu bir davranışın sahibi olarak yapılması gerekenleri yaptım. Belirli bir süre de yazılarıma ara verdim…” ifadelerini kullanan Sarıkaya, "Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum…İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…” dedi.

NE OLMUŞTU?

Habertürk sunucusu gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti.

Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk etti. Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep muhabiri Ahmet Demir ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atarak itti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı14 Şubat 2022 Pazartesi 12:59
  • PKK'nın kaçırdığı ablasına çağrıda bulundu: Seni bekliyoruz14 Şubat 2022 Pazartesi 12:44
  • Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp yapan şüpheli tutuklandı14 Şubat 2022 Pazartesi 12:44
  • Ankara'da 2 ton 330 kilo kaçak tütün ele geçirildi14 Şubat 2022 Pazartesi 12:42
  • Mersin'de 10 milyon TL değerinde balina kusmuğu ele geçirildi14 Şubat 2022 Pazartesi 12:41
  • Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden 3'ü adliyeye sevk edildi14 Şubat 2022 Pazartesi 12:29
  • Halil Falyalı cinayeti zanlılarından 3'ü hakkında ek gözaltı süresi verildi14 Şubat 2022 Pazartesi 12:29
  • Hakkari'de 8 kişinin şehit olduğu saldırının failinin yer altı mağarasında etkisiz hale getirildiği belirlendi14 Şubat 2022 Pazartesi 12:16
  • THY'den Ukrayna yolcularına bilet iadesiyle değişiklik hakkı duyurusu14 Şubat 2022 Pazartesi 12:15
  • Güngören'de 5 kişinin öldüğü yangında pencereden atlayan çocuk konuştu14 Şubat 2022 Pazartesi 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti