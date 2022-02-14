Kameraman tokatlayan Muharrem Sarıkaya köşe yazılarına yeniden başladı

Geçtiğimiz aylarda, yayın sırasında ses kontrolü yapan kişiye attığı tokatla gündem olan ve o günden sonra yazılarına ara veren Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya geri döndü.

Muharrem Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda, bir yayın sırasında ses kontrolü yapan kişiye attığı tokatla gündem olmuştu. Hareketi nedeniyle sert eleştiriler alan Sarıkaya, o günden sonra Habertürk’te artık yazmama kararı almıştı.

İKİNCİ ŞANS

Son yazısını 17 Aralık’ta kaleme alan Muharrem Sarıkaya, bugün ‘İkinci şans’ başlıklı yazısı ile geri döndü. “Vicdanen ve etik açıdan, kusurlu bir davranışın sahibi olarak yapılması gerekenleri yaptım. Belirli bir süre de yazılarıma ara verdim…” ifadelerini kullanan Sarıkaya, "Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum…İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…” dedi.

NE OLMUŞTU?

Habertürk sunucusu gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti.

Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk etti. Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep muhabiri Ahmet Demir ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atarak itti.