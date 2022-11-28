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Kamerun ve Sırbistan'dan bol gollü beraberlik

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun, 3-1 geriye düştüğü maçta Sırbistan'la 3-3 berabere kaldı.
Kamerun ve Sırbistan'dan bol gollü beraberlik

Al Janoub Stadı'ndaki mücadeleye Sırbistan iyi başladı. 11. dakikada Sırbistan'ın hücumdaki etkili ismi Mitrovic, sol kanattan ceza sahasına girdi. Rakibinden kurtulan Mitrovic, sol ayağıyla çaprazdan sert vurdu, top ters direğin içine çarparak oyun alanına geri döndü. 17. dakikada Mitrovic bir kez daha Kamerun kalesini yokladı, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Sırbistan'ın baskısından kurtulan Kamerun 29. dakikada golü buldu. Sol kanattan Kunde'nin kullandığı kornerde Nkoulou kafa ile topu arka direğe indirdi, boş pozisyondaki Castelletto meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Kamerun 43. dakikada Kunde ile net fırsatı kullanamadı. Hızlı gelişen atakta ceza sahasına giren Kunde'nin şutu kaleci Milinkovic'ten döndü. Kunde bir kez daha vurdu, topu auta yolladı.

Sırbistan ilk yarının uzatma dakikalarında 2 gol buldu. 45+1. dakikada sol kanattan Tadic'in kullandığı serbest vuruşta altı pas önünde iyi yükselen Pavlovic kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı. 45+3'te ise Zivkovic'in pasıyla Kamerun ceza sahası önünde topla buluşan Milinkovic-Savic düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Sırbistan 53'te 3. golünü buldu. Kamerun orta sahasında kapılan topla başlayan atakta ceza sahasında topla buluşan Milinkovic-Savic, sağındaki Zivkvic'e pasını verdi. Zivkovic'te altı pas içinde boş pozisyondaki Mitrovic'e pasını yolladı. Golcü oyuncu, boş kaleye topa gönderdi: 1-3.

Kamerun'da 55. dakikada oyuna giren Aboubakar, Kamerun'u ayağa kaldırdı.

63'te golünü atan Abuobukar, 66. dakikada da asistini yaptı. Savunma arkasına sarkan Abuobakar önce rakibinden kurtuldu, ardından da aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 2-3.

Dakikalar 66'yı gösterdiğinde bir kez daha savunma arkasına sarkan Aboubakar ceza sahasına girdi. Aboubakar, uygun pozisyondaki Choupo-Moting'e pasını attı. Choupo-Moting de ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-3.

İlk maçlarını kaybeden iki takım, bu beraberlikle gruptaki ilk puanlarını aldı.

Al Janoub Stadı'ndaki karşılaşmayı 39 bin 789 kişinin izlediği açıklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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