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Kamerunlu mültecilere cansuyu

Cansuyu Kamerun-Çad sınırında 10 bin mülteciye acil insani yardımlarını ulaştırdı.
Kamerunlu mültecilere cansuyu

Orta Afrika Ülkesi Kamerun’da meydana gelen iç karışıklıklar sonrası ülkedeki acil insani yardım ihtiyacı sürüyor. Kamerun’un en kuzey ucundaki Kousseri bölgesinde, bir kısmı tarım ve hayvancılık diğer kısmı ise balıkçılıkla geçinen iki grup arasında su ve arazi kullanımına dayalı sebeplerle büyük tartışma ve kavgalar çıkıp birçok kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan iç karışıklıklar sonrası bölgede acil insani yardım ihtiyacı ortaya çıktı.
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de bölgedeki yaraları sarabilmek için ekiplerini Kamerun’a gönderdi. Olayların başladığı ilk andan itibaren bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden dernek, acil yardımlarını Kamerunlu mültecilere ulaştırdı. Kamerun – Çad sınırında bulunan Encemine şehrinin farklı bölgelerinde içerisinde temel yiyecek malzemeleri olan ve bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan gıda kolileri, barınmaları için çadır tipinde cibinlik ve büyük boy hasırdan matlar dağıtılarak bölgedeki sıkıntılar giderilmeye çalışıldı. 

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10 BİN KİŞİYE YARDIM
Türkiye’den hayırsever bağışçıların emanetleri olan adak, akika ve şükür kurbanları kesilerek etleri 6 binin üzerinde muhtaca dağıtıldı. Gerçekleştirilen acil yardım organizasyonunda yaklaşık 10 bin kişiye yardım ulaştırılmıştır. Cansuyu, bölgedeki sorunun çözümü ve bu süreçte mültecilerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci Çad-Kamerun sınırında bulunan mültecilerin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek bölgedeki durumu anlattı. Değirmenci: “Kamerun’da iki grubun çatışmaları sonucunda binlerce insan mağduriyet yaşıyor. Özellikle Aralık 2021 döneminde gizliden silahlanarak olaylar yeniden patlak verdi ve bölgede yaklaşık 200 kişi de bu çatışmalar sonucunda hayatını kaybetti.  Bu süreçte kadın, çocuk ve yaşılar ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 50 bin Kamerunlu sınırı geçerek Çad tarafına sığınmıştır. Dağınık şekilde farklı noktalarda, açık alanlarda veya basit çadır benzeri barınaklarda hayatta kalmaya çalışan bu insanlara yönelik bütüncül bir yardım ve çözüm girişimi maalesef olmamıştır.” dedi.

“YARDIMLARIMIZ SÜRECEK”
Yapılan yardımlara da değinen Değirmenci: “Bizler Cansuyu olarak olayları ilk andan itibaren takip ettik ve yardımlarımızı ulaştırmak üzere bölgeye geldik. Çad’ın Encemine şehri civarında 3 farklı noktadaki kamplarda gıda yardımlarımız oldu. Ayrıca barınmak için cibinlik, hasır ve kurban eti yardımlarımız oldu ve yaklaşık 10 bin muhtaca yardımlarımızı ulaştırdık. İnşallah bağışçılarımızın desteği ile bölgedeki yardımlarımız sürecek.” dedi.

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