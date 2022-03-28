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Kamerun'un ilk Türkçe kursunun öğrencileri artık Türkçe konuşuyor

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Yaounde II Üniversitesi (UYII) arasında imzalanan eğitimde iş birliği protokolüyle açılan Kamerun'un ilk Türkçe kursunun öğrencileri artık Türkçe konuşuyor.
Kamerun'un ilk Türkçe kursunun öğrencileri artık Türkçe konuşuyor

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Yaounde II Üniversitesi (UYII) bünyesinde açılan "Türkiye Araştırmaları Merkezi", başta Türkçe eğitimi olmak üzere çeşitli alanlarda çalışmalar yürütüyor.

Merkez çatısı altında Kamerun'un ilk Türkçe kursu, 27 Eylül 2021'de Türkçe öğrenmek isteyen öğrencilere hizmet vermeye başladı.

Türkçe derslerine şu ana kadar 350 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ön başvuruda bulundu.

Türkçe derslerine aktif devam eden 55 öğrenci ise A2 seviyesine ulaşıp, Türkçe konuşmaya başladı.

"Dil kültürün hem taşıyıcısı hem de yaşatıcısıdır"
TMV Türkçe okutmanı Fatma Hoşça, AA muhabirine, Kamerun'un ilk Türkçe kursu öğrencilerinin geldiği seviyeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Araştırmalar Merkezi'nin, Kamerun'da açılmış ilk ve tek Türkçe eğitim veren merkez olduğunu belirten Hoşça, "Biz sadece Türkçe öğretmiyoruz. Türkiye'nin ve Türk kültürünün de tanıtımını yapıyoruz." dedi.

Kamerunlu öğrencilerin Türkçe derslerine son derece ilgi gösterdiğini vurgulayan Hoşça, dersleri aktif takip eden öğrencilerin artık kendilerini çok rahat ifade edebildiklerini ve kendi aralarında Türkçe konuştuklarını söyledi.

Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin, birçok alanda hizmet verdiğini ifade eden Hoşça, şöyle konuştu:

"Bir dili yabancı dil olarak öğretmek, ne o dilin dil bilgisi öğretimi ne sözcük hazinesi aktarımı ne de 4 temel dil becerisini öğretmek değildir. Dil aynı zamanda kültürel kodlarımızı taşır. Dil kültürün hem taşıyıcısı hem de yaşatıcısıdır. Bu nedenle birçok araştırmacı dil öğretiminde kültür aktarımını, 5. beceri kabul eder. Biz de bu 5. beceriye çok önem veriyoruz."

Türkçe kursunun ilk öğrencilerinden Sandra, Yaunde II Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisans yaptığını, Türkçeyi çok sevdiğini ve eğitim hayatına Türkiye'de devam etmek istediğini dile getirdi.

Kendini Türkçe çok rahat ifade edebildiğini ve kendi aralarında Türkçe konuştuklarını söyleyen bir diğer öğrenci Ahmet Marsusi de hayalinin, Mevlana Müzesini ve Sultan Ahmet Camisini ziyaret etmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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