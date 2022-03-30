  • BIST 2.227,07
  • Altın 904.895
  • Dolar 14.6488
  • Euro 16.3117
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
» »

Kampüste köpek saldırısına uğradı

Kampüste köpek saldırısına uğradı
Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Çiğdem Dadandı, kampüste başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Dadandı, “Sırt üstü düştüm, yüzüme saldıracaklar sandım. Hala onun travmasını yaşıyorum” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Çiğdem Dadandı, kampüs içerisinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Dadanlı, köpeklerden birinin sağ bacağını ısırması sonucu yaralandı. Hastaneye gidip kuduz aşısı yaptıran Çiğdem Dadanlı, ardından hem rektörlüğe hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne şikayette bulunup başıboş köpekler konusunda tedbir alınmasını istedi.

Bu olaydan birkaç gün önce de aynı kampüste bir başka öğrencinin köpeklerin saldırısına uğradığı belirtildi. Çığlıklar atarak korku içerisinde kaçan öğrenci, cep telefonu kamerasıyla çektiği o görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

'O AN YAŞADIĞIM KORKUYU UNUTAMAM'

Kampüste yürürken etrafını saran 4- 5 köpeğin kendisine saldırdığını belirten Çiğdem Dadandı, "Elimde yiyecek hiçbir şey olmamasına rağmen bir anda etrafımı sardılar ve beni ısırıp yere düşürdüler. Ben o an gerçekten yaşadığım korkuyu unutamam. Sırt üstü düştüm, yüzüme saldıracaklar sandım, gerçekten çok korkunçtu. Ben hala onun travmasını yaşıyorum. Hala dışarı çıkarken yanıma şemsiye gibi bir şey almak istiyorum, eğer gelirlerse, saldırırlarsa kendimi koruyabileyim, diye. Dışarı çıkarken tek çıkacaksam çok korkuyorum, benim gibi birçok öğrenci var” dedi.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Kendisi gibi birçok arkadaşının da başıboş köpeklerden mağdur olduğunu anlatan Çiğdem Dadandı, “Olay hakkında hem üniversite rektörlüğüne hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne şikayette bulundum. Hayvanlar durduk yere saldırıyorlar, elinizde yiyecek bir şey olmasına gerek yok ya da sizin kaçıp kaçmamanız önemli değil” diye konuştu.

‘BİZ HAYVAN DÜŞMANI DEĞİLİZ’

Köpeklerin kontrolsüz bir şekilde olduğunu söyleyen Çiğdem Dadandı, “Bizim hayvan dostları kulübümüz var, onlar hayvanları besliyor ve tedavilerini yapıyorlar ama kampüsteki köpek sayısı o kadar fazla ki yetemiyorlar maalesef. Birçoğu kısır değil ve kampüsün birçok yerinde yeni doğmuş köpekler görebiliyorsunuz. Biz de çok üzülüyoruz, çünkü hayvanların kampüsteki durumları da pek iyi değil. Yağmur yağdığında bile hayvanlar titriyor, soğuktan hiçbirinin kulübesi bile yok. Gerçekten bizim bir çözüme ihtiyacımız var, biz hayvan düşmanı değiliz, hayvanları çok seviyoruz ama maalesef bize saldırıyorlar. Lütfen sesimizi duyun” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Maltepe D-100'de kazada makas iddiası: 6 yaralı
Maltepe D-100'de kazada makas iddiası: 6 yaralı
Tapuda rüşvet alan memura suçüstü
Tapuda rüşvet alan memura suçüstü
İğneada açıklarında mayın tespit edildi
İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Asker konvoyunda kurşun yağdırdılar
Asker konvoyunda kurşun yağdırdılar
Araç almak için geldiği Ankara'da öldürüldü
Araç almak için geldiği Ankara'da öldürüldü
Akkuyu NGS'nin öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor
Akkuyu NGS'nin öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor
Son Eklenen Videolar
Küçükçekmece'de taciz iddiasına dayak
Küçükçekmece'de taciz iddiasına dayak
Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Kilis'te, seyir halindeki otomobil alev aldı
Kilis'te, seyir halindeki otomobil alev aldı
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmene 'kabul edilemez' davranışa soruşturma
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmene 'kabul edilemez' davranışa soruşturma
Ankara Mamak'ta market çalışanlarıyla müşteriler kavga etti
Ankara Mamak'ta market çalışanlarıyla müşteriler kavga etti
Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket 
Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket 
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti