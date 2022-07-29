  • BIST 2.552,71
  • Altın 1014.262
  • Dolar 17.9045
  • Euro 18.3073
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
»

Kamu alımlarında yeni dönem 1 Ağustos'ta başlayacak

Kamu alımlarında rekabet ve saydamlığı artıran elektronik ihale (e-ihale) yöntemiyle gerçekleştirilen ihalelerin oranı yıldan yıla artarken, kamu alımlarının da bu yöntemle yapılması 1 Ağustos'tan itibaren kademeli geçişlerle zorunlu olacak.
Kamu alımlarında yeni dönem 1 Ağustos'ta başlayacak

 Kamu İhale Kurumundan aldığı bilgilere göre, elektronik ihale ile işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, tasarruf oranının artırılması ve bürokrasinin azaltılmasına önemli katkı sağlandı. E-ihale ile ilgililerin kamu alım sürecine katılımı kolaylaşırken, sürecinin gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri temelinde yapılması ön plana çıkarıldı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği Mart 2020'den itibaren e-ihale kullanımında belirgin bir yükseliş yaşandı. Bu kapsamda, Kovid-19 salgını döneminde yıllık bazda yüzde 76 artış gerçekleşirken, 2021'de e-ihale kullanım oranı yüzde 46'ya ulaştı. E-ihale yöntemiyle ihalelere teklif verenlerin sayısı yüzde 93 yükselirken, ihale başına ortalama yüzde 5 tasarruf sağlandı.

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerin elektronik ortamda yapılmasına yönelik 1 Temmuz 2016'da e-teklif alınan beyan usulünün hayata geçirilmesi ile başlayan çalışmalar, e-ihalelere ilişkin parasal limitin kaldırılması ve ihale usullerinin kapsamının genişletilmesi yönündeki uygulamalarla hız kazandı.

Kurum tarafından son dönemde yürütülen çalışmalar kapsamında ihalelerin e-ihale yöntemiyle yapılması, 1 Ağustos'tan itibaren kademeli olarak zorunlu hale gelecek.

Bu çerçevede 1 Ağustos'tan sonra açık ihale usulü ile yapılan ve yaklaşık maliyeti kanunda öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan mal alımlarında 2 milyon 2 bin 17 lira, hizmet alımlarında 3 milyon 336 bin 704,5 lira, yapım işlerinde 73 milyon 407 bin 984,5 liraya kadarki ihalelerin tamamı e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek.

3 Ekim'den sonra da tüm açık ihaleler ile kanunun ilgili maddeleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin e-ihale yöntemi ile yapılması zorunlu hale gelecek.

Alımlarda e-ihale yönteminin zorunlu hale getirilmesiyle bu kapsamda elde edilen faydaların daha geniş bir kesime yayılması hedefleniyor.

Yerli ürün "HAVELSAN Diyalog" ile ihaleler görüntülü görüşme ile yapılabilecek
Türk savunma sanayisi bünyesinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren HAVELSAN ile Kamu İhale Kurumu arasında imzalanan sözleşme kapsamında da kamu ihale süreçlerinde HAVELSAN Diyalog, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ile ilgili süreçlerde ise "HAVELSAN Drive" ürünleri devreye alındı.

Söz konusu iş birliği sayesinde Kamu İhale Kurumu, çevrim içi ihale süreçlerini "HAVELSAN Diyalog" üzerinden yürütebilecek, ihaleler, görüntülü görüşme yoluyla gerçekleştirilebilecek.

Kamu İhale Kurumunun elektronik ihale dokümanları, "HAVELSAN Drive" üzerinden güvenli şekilde depolanırken, 250 bin kullanıcının bu sisteme entegre edilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist öldürüldü29 Temmuz 2022 Cuma 12:11
  • Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangın söndürüldü29 Temmuz 2022 Cuma 10:19
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu29 Temmuz 2022 Cuma 10:17
  • İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı29 Temmuz 2022 Cuma 10:16
  • Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması sürüyor29 Temmuz 2022 Cuma 09:54
  • İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı29 Temmuz 2022 Cuma 09:53
  • Maden Kurtarma Yarışması'nın ikincisi 20-23 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek29 Temmuz 2022 Cuma 09:52
  • OCHA Başkanı'ndan Türkiye'ye teşekkür: Böylesini görmedim29 Temmuz 2022 Cuma 09:32
  • Baykar'dan 2 ülkede gündem olan jest! TB2'yi ücretsiz verecek29 Temmuz 2022 Cuma 09:25
  • ABD'den Almanya'ya F-35 satışına onay! Zamanlaması dikkat çekti29 Temmuz 2022 Cuma 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti