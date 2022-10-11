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Kamu bankalarının emekli promosyonları belli oldu

SGK, kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.
Kamu bankalarının emekli promosyonları belli oldu

Kurumların özel bankalar aracılığı ile yaptığı maaş ödemelerinde emekli ve hak sahiplerine yapılan promosyon ödemelerine kamu bankaları da katıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

SGK'dan yapılan açıklamada, kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı.

19 banka ile protokol imzalanacak

Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

5 bin TL promosyon

Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan aylık alan emekli ve hak sahiplerine; aylıkları 3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000-TL, 3.500-TL – 7.500-TL arası olanlara 3.500-TL,7.500-TL – 10.000-TL arası olanlara 4.500-TL 10.000-TL’den fazla olanlara 5.000-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

Bankalar miktarı artırabilir

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

Açıklamada, ''Belirlenen tutarlar asgari olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler.'' denildi.
SGK şu bankalarla protokol imzalayacak:

T.C. Ziraat Bankası
Türkiye Halk Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası
Türkiye Garanti Bankası
Türkiye İş Bankası
Yapı ve Kredi Bankası
Akbank
Denizbank
Türk Ekonomi Bankası
QNB Finansbank
NG Bank
Şekerbank
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Türkiye Finans Katılım Bankası
Albaraka Türk Katılım Bankası
Ziraat Katılım Bankası
Vakıf Katılım Bankası
Odeabank
Fibabank

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