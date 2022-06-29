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Kamu bilişim hizmetleri alımlarında yetkilendirme dönemi

Kamu idareleri tarafından yapılacak bilişim hizmet alımları kapsamında katılımcılar, belirlenen kriterler doğrultusunda yetkilendirilecek.
Kamu bilişim hizmetleri alımlarında yetkilendirme dönemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 3 ay sonra yürürlüğe girecek Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, kamu idareleri tarafından yapılacak bilişim hizmet alımları kapsamında katılımcıların taşımaları gereken kriterlerin belirlenmesi, bunlar doğrultusunda yetkilendirilmesi, söz konusu kriterlere uyulmadığının tespiti halinde yetkilendirmelerin askıya alınması veya iptal edilmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, kamu bilişim projelerini yürütecek katılımcılar için "Kamu Bilişim Yetki Belgesi", yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon ve yazılım bakım hizmetlerini tedarik edecek katılımcılar için "Yazılım Yetki Belgesi", sızma testi hizmetlerini sunacak katılımcılar için "Sızma Testi Yetki Belgesi" düzenlenecek. Belgeleri alabilmek için yönetmelikte belirtilen şartları taşımak gerekecek.

Bakanlığa yapılan müracaatlar en geç 2 ay içinde sonuçlandırılacak. Başvurunun uygunluğu halinde, Kamu Bilişim Yetki Belgesi, Yazılım Yetki Belgesi veya Sızma Testi Yetki Belgesi elektronik ortamda düzenlenecek ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek.

Kamu Bilişim Yetki Belgesi, Yazılım Yetki Belgesi veya Sızma Testi Yetki Belgesi'nin süresi, istenilen belgelerin içinden geçerliliği en yakın bulunanın tarihine kadar olacak şekilde düzenlenecek. Belge süresinin uzatılmasının istenmesi halinde geçerlilik süresinin bitim tarihinden en geç 1 ay öncesine kadar tekrar müracaat yapılacak.

Yönetmeliğe aykırılık durumunda belge askıya alınabilecek
Denetimde, yönetmeliğe aykırılığın ya da yanlış ve/veya yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde ilgili yazılı olarak uyarılacak, aykırılığın giderilmesi için 6 aya kadar süre verilecek ve yetki belgesi askıya alınacak. Verilen sürede aykırılığın giderilmesi halinde askıya alma durumu sona erecek, aykırılığın giderilmemesi halinde ise yetki belgesi iptal edilecek.

Yetki belgesi askıya alınan katılımcıya, belgenin askıda kaldığı süre boyunca aynı tür yeni bir yetki belgesi verilmeyecek.

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