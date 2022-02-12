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Kamu Denetçiliği Kurumu geçen yıl 18 bin 843 başvuruya aracı oldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), vatandaşların, kamu kurumlarıyla yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sağlamaya devam ediyor.
Kamu Denetçiliği Kurumu geçen yıl 18 bin 843 başvuruya aracı oldu

KDK'den yapılan açıklamada, bir hak arama kurumu olan kuruma 2021'de 18 bin 843 başvuru yapıldığı, verilen tavsiye kararlarıyla KDK'nin vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulmasında köprü görevi gördüğü aktarıldı.

KDK'nin tavsiye kararlarına uyma oranının yüzde 80 olduğu anımsatılan açıklamada, KDK kararları sonrası çözüme kavuşan başvurulara da yer verildi.

Buna göre, Malatya'da yaşayan bir vatandaş, bahçesine giden yolun 3 yıldır bozuk olmasına ve üzerindeki köprünün kullanılamaz hale gelmesine rağmen onarımını yapılmadığını, ilgili belediyeden talepte bulunmasına karşın da yolun yapılmadığını ifade ederek KDK'ye başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, sorumlu belediye ile görüşmeler yaptı. Bunun ardından söz konusu yolun bakım ve onarım çalışmasının yapıldığı ve sorunun çözüldüğü belediye tarafından KDK'ye bildirildi.

KDK aracılığıyla engelli vergi indiriminden yararlandı
Yüzde 62 engelli raporu bulunan başka bir başvurucu, vergi indirimi için başvuruda bulunduğunu, yaklaşık 3 ayda sonuçlanması gereken dosyasının 1,5 yıldır sonuçlandırılmadığını belirterek işlemlerin tamamlanması için KDK'ye başvurdu.

Başvurunun ardından KDK, ilgili kurumlarla sorunun çözülmesi için görüşmeler yaptı. KDK'nin girişimleri sonrası ilgili idare, vatandaşın mağduriyetini gidererek, başvurucunun engellilik indiriminden yararlanmasını sağladı.

Depremde evi hasar gören vatandaşa tam teminat bedeli ödendi
İzmir'de 2020'de meydana gelen depremde evi hasar gören ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından binaları orta hasarlı denilerek boşaltılan başka bir vatandaşa, DASK tarafından yapılan ekspertiz neticesinde 2 bin 25 lira ödeme yapıldı.

Bina güçlendirilmeden binaya yerleşmelerine izin verilmediği ve güçlendirme projesi belediye tarafından onaylanmadığı için binayı kullanamadıklarını belirten başvurucu, ekspertiz poliçesinde belirtilen tam teminat tutarının ödenmesi için KDK'ye başvurdu.

Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için yetkililerle görüşmeler yapan KDK'nin girişimiyle başvurucu vatandaşa tam teminat bedeli ödendi.

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