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Kamu ihalelerinde 'e-ihale' zorunluluğu

Kamu ihalelerinde elektronik ihale (e-ihale) yönteminin kullanımı zorunlu hale getirildi.
Kamu ihalelerinde 'e-ihale' zorunluluğu

Kamu İhale Kurumunun, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihalelerde elektronik ihale (e-ihale) yönteminin kullanımı zorunlu hale getirildi. 1 Ağustos'tan sonra, yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan mal ve hizmet alımlarında ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin e-ihale ile gerçekleştirilmesi gerekecek. 3 Ekim'den sonra tüm açık ihaleler ile Kanunun ilgili maddeleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler de e-ihale yöntemi ile yapılacak.

Bu zorunluluğun uygulanmasında ihalelerin ilan/duyuru tarihleri dikkate alınacak.

Ayrıca, hizmet alımı ihalelerinde kullanılan tip sözleşme tasarısının "sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi" başlıklı maddesinde revizyon yapılarak, cezaların uygulanmasında oluşabilecek muhtemel tereddütler giderildi.

Uygulanacak yaptırımların yalnızca sözleşmede yer alması ve ihale dokümanının diğer bileşenlerinde bu hususa ilişkin düzenlemeye yer verilmemesi, yer verilmesi halinde ise sözleşmedeki düzenlemelerin esas alınması sağlandı.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin ekinde yer alan ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılan tutanaklarda da değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, aşırı düşük teklif açıklama ve değerlendirme süreçlerinde iyileştirmeler yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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