  • BIST 1.883,84
  • Altın 679.78210
  • Dolar 11.7414
  • Euro 13.2958
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 4 °C
»

Kamu reformu çalışmalarına başlayan Özbekistan'a Türkiye'den destek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye'nin Özbekistan'ın yerel yönetimler alanında gerçekleştirmek istediği reformlar için model oluşturduğunu bildirdi.
Kamu reformu çalışmalarına başlayan Özbekistan'a Türkiye'den destek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Taşkent'te 28 Haziran 2021'de imzalanan Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Altıncı Dönem Toplantısı Protokolü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin Özbekistan'da kamu personelinin eğitim ve gelişimine yönelik geliştirilen araçların tanıtımı için faaliyetler gerçekleştirmesine ilişkin eylem maddesinin yer aldığı hatırlatıldı.

Protokol kapsamında, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Kamu Hizmetlerini Geliştirme Ajansı üst düzey yöneticileri, Özbekistan'ın farklı il ve ilçelerinden vali ve kaymakamlar, Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı yetkililerinden oluşan 22 kişilik heyetin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin ev sahipliğinde 19-24 Aralık arasında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Özbek heyetin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldiği kaydedildi.

Toplantıda Özbek heyete, ofisin gençlere yönelik geliştirdiği "Staj Seferberliği, Söz Yetenekte" gibi projeler ile başta kamu personelinin eğitimi ve gelişimi için hayata geçirilen "Uzaktan Eğitim Kapısı, Eğitim İhtiyaç Analizi" olmak üzere yürütülen projeler hakkında bilgi verildiği aktarılan açıklamada, İnsan Kaynakları alanındaki kamu reformundan sorumlu Özbek yetkililerin, "projelerin ülkelerini ileriye taşıyacak nitelikte olduğunu" belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, 24 Aralık Cuma günü sona eren program kapsamında ayrıca İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Konya ve İstanbul valilikleri, belediyeler, ilgili kurum ve kuruluşların da ziyaret edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Heyet, Özbekistan'ın yerel yönetimler alanında gerçekleştirmeyi planladığı reformlara model olabilecek proje ve uygulamalar hakkında bilgi almıştır. Ülkemiz, Özbekistan'ın yerel yönetimler alanında gerçekleştirmek istediği reformlar için model oluşturmaktadır. Bu doğrultuda ziyaret programı çerçevesinde, Özbek heyetin kamuda uygulanan insan kaynakları uygulamalarını yakından tanıması, Türkiye'nin idari ve yerel yönetim yapısı hakkında bilgi alması, ülkemizde kamu yönetimi ve belediyecilik alanında yürütülen güncel uygulama ve teknolojileri incelemesi hedeflenmiştir. Ziyaret programında, belediyelerin turizm gelirlerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler, mesleki eğitim kursları ve tarımsal üretim tesislerindeki güncel teknolojiler de tanıtılmıştır."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirime gitti28 Aralık 2021 Salı 14:45
  • Ölüme itilen düzensiz göçmenlere 'yaşam eli' uzatıyorlar28 Aralık 2021 Salı 14:45
  • MSB: Kaçmaya çalışan 10 terörist daha yakalandı!28 Aralık 2021 Salı 14:44
  • Kamu reformu çalışmalarına başlayan Özbekistan'a Türkiye'den destek28 Aralık 2021 Salı 14:43
  • Eren Kış-13 Operasyonu başladı: 43 tim görev alıyor!28 Aralık 2021 Salı 14:42
  • Boşnak öğrencilerden Bakan Akar'a 'Plevne Marşı' sürprizi28 Aralık 2021 Salı 14:41
  • Ankara’da toplu ulaşıma zam kararı28 Aralık 2021 Salı 11:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında beraber olmaları ile mümkündür28 Aralık 2021 Salı 11:04
  • 'Tırpan' operasyonu kapsamında 11 kişi tutuklandı28 Aralık 2021 Salı 10:52
  • Adalet Bakanlığı 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak28 Aralık 2021 Salı 10:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti