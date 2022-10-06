  • BIST 3.518,36
  • Altın 1029.458
  • Dolar 18.5756
  • Euro 18.4474
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, kamudaki sözleşmeli personellerin kadroya alınmasıyla ilgili bugün saat 13.30'da bir araya gelecek.
Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı

Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.

Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, bugün saat 13.30'da Bakanlık'ta bir araya gelecek.

Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getireceği öğrenildi.

"Kadro iş barışına ve verimliliğe katkı sağladı"
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.

Bu personelin yıllardır kadrolu çalışanlarla aynı işleri yaptığını belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"Temel talebimiz, kamudaki sözleşmeli çalışanların kadroya alınması. Geçmişte bu konuda adımlar atıldı. 2011 ve 2013'te 4/B'li sözleşmeli personel kadroya alındı. Bu, kamu maliyesine hiçbir yük getirmediği gibi, iş barışına ve kamunun verimliliğine katkı sağladı. Bu dönemde de süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın bütün sözleşmeli personelin güvenceli istihdama kavuşturulmasını istiyoruz. Bununla birlikte, TEDAŞ, Türkiye Şeker Fabrikaları ve benzeri kurum ve kuruluşlara işçi statüsünde alınan ancak memurların yapması gereken işleri yapan işçilerin de (mühendis, mimar, avukat vb) memur kadrosuna geçirilmesini talep ediyoruz."

Kamunun özel alan ve mesleklerde 4/B'li sözleşmeli personele ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Tonbul, 4/B statüsünde istihdamın bu alanlarda sınırlı kalması ve genel istihdam statüsüne dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının inişi sırasında lastiği patladı06 Ekim 2022 Perşembe 10:12
  • Adalet Bakanlığı, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına başladı06 Ekim 2022 Perşembe 10:11
  • MİT'ten PKK'ya nokta operasyon: Sözde Kobani sorumlusu etkisiz hale getirdi06 Ekim 2022 Perşembe 10:04
  • Diyanet İşleri Başkanlığı, 7 Müfettiş Yardımcısı alacak06 Ekim 2022 Perşembe 09:57
  • Ege'de göçmen faciası: 16 ölü, 15 kayıp06 Ekim 2022 Perşembe 09:57
  • Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi06 Ekim 2022 Perşembe 09:11
  • Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce kimdir, nereli, kaç yaşında?05 Ekim 2022 Çarşamba 22:45
  • Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın grup toplantısındaki talimatını aldık05 Ekim 2022 Çarşamba 22:13
  • Ankara'da Erdoğan - Bahçeli görüşmesi05 Ekim 2022 Çarşamba 22:07
  • Dünya Kupası Kalkanı Harekatı tezkeresi TBMM'de kabul edildi05 Ekim 2022 Çarşamba 22:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti