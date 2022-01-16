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Kamunun imalat sanayisi yatırımlarında en yüksek pay yine kimya sektörünün

Kamunun bu yıl imalat sanayisi yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği sektör 797 milyon 764 bin lirayla kimya olurken, KOBİ ve girişimcilik ikinci sırada yer aldı.
Kamunun imalat sanayisi yatırımlarında en yüksek pay yine kimya sektörünün

AA muhabirinin 2022 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, 8 sektörü kapsayan imalat sanayi yatırımları için ayrılan ödenek geçen yıla kıyasla yüzde 70,2 artarak 2 milyar 725 milyon 957 bin liraya yükseldi.

Bu 8 sektör içinde en fazla ödenek ayrılan sektör "kimya" oldu. Kimya sektörünün ödeneği geçen yıla göre yüzde 73,4 artışla 797 milyon 764 bin liraya çıktı.

Kimya sektörü içinde en fazla kaynak tahsisi ise 772 milyon 119 bin lirayla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapıldı. Toprak Mahsulleri Ofisine 25 milyon 645 bin lira ödenek tahsis edilmesi öngörüldü.

Ödenek büyüklüğü bakımından kimya sektörünü 656 milyon 684 bin lirayla KOBİ ve girişimcilik takip ederken, bu kapsamda en yüksek ödenek de 621 milyon 684 bin lirayla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ayrıldı.

Üçüncü sırada yer alan demir yolu taşıt sanayi için tahsis edilen ödenek tutarı da 416 milyon 600 bin lira oldu.

En fazla ödenek artışı demir yolu taşıt sanayi sektöründe
Ödenek artış oranları açısından bakıldığında ilk sırayı demir yolu taşıt sanayi aldı. Bu sektör için ayrılan ödenek 2021 yılına göre, yüzde 774 arttı.

Demir yolu taşıt sanayini yüzde 397,4 artışla basım sanayi sektörü izledi.

Ödenek düşüşü ise yüzde 47,1 ile elektrikli makine sektöründe oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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