  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Kamyondaki kasalar arasında 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da şüphe üzerine takip edilip, uygulama noktasında durdurulan kamyonda hassas burunlu köpek ‘Leo’ ile yapılan aramada, sebze ve meyve kasalarının arasına gizlenmiş 17 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kamyondaki kasalar arasında 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara taşındığı bilgisi üzerine, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda şüpheli bir kamyonu takibe başladı. Ekipler, çevresini polis araçlarıyla sardığı kamyonu uygulama noktasında durdurdu.

Kamyondaki kasalar arasında 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Şoför Mehmet Nur A. ile yanındaki Cihat A.’nın indirildiği araçta, hassas burunlu köpek ‘Leo’ ile arama yapıldı. Leo'nun kamyondaki boş sebze kasalarına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 17 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet Nur A. ile Cihat A., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamyondaki kasalar arasında 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi06 Mart 2022 Pazar 10:44
  • Festivalde kardan beyaz perdede film izleyip, ateş başında ısındılar06 Mart 2022 Pazar 10:43
  • Ukrayna'nın 6 bölgesindeki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı06 Mart 2022 Pazar 10:42
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hazar koridorunun çok yoğun olarak faaliyete geçeceği bir hattı oluşturmak istiyoruz06 Mart 2022 Pazar 10:36
  • Türkiye ve dünya gündemi06 Mart 2022 Pazar 10:35
  • Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar İzmir'de06 Mart 2022 Pazar 10:35
  • İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar vefat etti06 Mart 2022 Pazar 10:34
  • Sivas'ta demir cevheri yüklü 7 vagon devrildi06 Mart 2022 Pazar 10:33
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü05 Mart 2022 Cumartesi 16:51
  • Hindistan menzili artırılan süpersonik BrahMos seyir füzesini test etti05 Mart 2022 Cumartesi 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti