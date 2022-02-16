Kamyondan düşen tomruğun altında kalan işçi öldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde, kamyon kasasından düşen tomruğun altında kalan işçi Ahmet Şaşoğlu (36), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Oruçlu Mahallesi'ndeki tomruk deposunda meydana geldi. İddiaya göre, Boztahta köyünden depoya tomruk getiren 01 RC 226 plakalı kamyonun arka kapağını açan işçi Ahmet Şaşoğlu, üzerine düşen tomruğun altında kaldı. Şaşoğlu ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayı duyarak bölgeye gelen Şaşoğlu'nun yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Şaşoğlu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (