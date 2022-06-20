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Kamyonette otururken silahlı saldırıda yaralandı; 4 gün sonra hastanede öldü

AYDIN’ın Söke ilçesinde park halindeki kamyonetinde otururken, aralarında husumet bulunan İbrahim Çimen (49) tarafından tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan Mehmet Altıngeyik (47), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.
Kamyonette otururken silahlı saldırıda yaralandı; 4 gün sonra hastanede öldü

Olay, 16 Haziran Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Altıngeyik, park halindeki 35 NHZ 15 plakalı kamyonetinde otururken, otomobille yanına gelen İbrahim Çimen tabancayla 5 kez ateş açarak olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan 4’ü Altıngeyik’in vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Altıngeyik, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devler Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polis, bölgedeki kameraları ve yaralı Mehmet Altıngeyik’in telefon görüşmelerini incelemeye aldı. Altıngeyik’in en son görüşme yaptığı kişinin İbrahim Çimen olduğu saptandı. İzmir istikametine kaçtığı belirlenen şüpheli, olaydan yaklaşık 3 saat sonra İzmir polisinin de desteğiyle yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cumartesi günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saldırıda ağır yaralanan Mehmet Altıngeyik ise tedavi gördüğü hastanede doktorların çabalarına rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti.

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