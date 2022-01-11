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Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi

BOLU'nun Göynük ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-170 karayolunun Göynük Sifyanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Göynük istikametine giden Aziz Asker (48) yönetimindeki 34 UH 5566 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil Erdinç Şanlı yönetimindeki 14 ER 932 plakalı tavuk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde otomobil sürücüsü Aziz Asker, eşi Fadime Asker (44), kızı Beyzanur Asker (20) ve oğlu Fatih Emre Asker'in (11) hayatını kaybettiği belirlendi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan ailenin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Göynük Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden normal akışına döndü.

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