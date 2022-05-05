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Kan bağışında grafik pandemi öncesine dönüyor

Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, koronavirüs salgını nedeniyle azalan kan bağışlarının son aylarda artmaya başladığını söyledi. 
Kan bağışında grafik pandemi öncesine dönüyor

Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmayınca, kan bağışında da azalma yaşandığını, bağış grafiğinin 2022 yılının ilk aylarından itibaren artışa geçtiğini belirtti. Yaşanan artışın salgın öncesi günlerine henüz dönmediğini belirten Dr. Ertop, "Bölgemizde günde 400- 500 ünite kana ihtiyaç duyuluyor. Henüz istediğimiz bağış grafiğine ulaşamadık fakat dört ay içinde 43 bin ünite kan bağışı topladık ve tamamını hastanelerimize ulaştırdık. Bu süreçte hasta yakınlarından da destek aldık. Çünkü mevcut bağışlarımız tam anlamıyla talebi karşılamıyordu. Bundan sonraki süreçte kendi bağışlarımız üzerinden ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz. Pandeminin etkileri azaldıkça bağışlarımızda da artış yaşanıyor" dedi.

Kan bağışında grafik pandemi öncesine dönüyor
'KANIN TEK KAYNAĞI İNSAN'

Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi olarak bölgedeki 56 hastanenin kan ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen Dr. Ertop, "Soğuk ve sıcaklarda bağışlarımız düşüyor. Pandemi etkilerinin azaldığını hissediyoruz. İklimsel nedenlerden düşüşler de yaşanabilir. İnsanlardan hayat kurtarmak adına 20 dakikalarını bize ayırmalarını istiyoruz. Bu kanları bekleyen anneler, çocuklar, hastalar var. Kan, fabrikada üretebilen veya üretimi yapılabilen bir ürün değil. Kanın tek kaynağı insan. O nedenle insanlarımızın kan bağışına duyarlı olmalarını ve çok kısa sürelerini bizlere ayırarak kan bağışlamalarını istiyoruz" diye konuştu.

Bölge kan merkezinin kan stoklama kapasitesinin de yüksek olduğunu hatırlatan Dr. Ertop, "6 binde, 7 binde stoklarımız. Bu rakamların uzağındayız şimdi. Daha düşük stoklarla devam ediyoruz. Sirkülasyonu sağlayabilmemiz için bu stokları canlı, diri ve yüksek tutmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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