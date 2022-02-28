  • BIST 1.934,12
  • Altın 848.228
  • Dolar 13.8816
  • Euro 15.5548
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
»

Kanada Ukrayna’ya 25 milyon dolarlık askeri malzeme yardımında bulundu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna’ya 25 milyon dolar değerinde askeri malzeme yardımında bulunduklarını açıkladı.
Kanada Ukrayna’ya 25 milyon dolarlık askeri malzeme yardımında bulundu

Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Ukrayna halkının kendilerini savunmasına yardımcı olmak için, onlara gece görüş gözlüğü, vücut zırhı, gaz maskeleri ve kasklar dahil olmak üzere talep edilen ek askeri malzemeleri gönderiyoruz.’’ ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı Trudeau, ‘’Bu malzemeleri Ukrayna'ya nakletmek ve diğer NATO ihtiyaçlarını karşılamak için Kanada Silahlı Kuvvetleri hava ikmal desteği sağlayacaktır. Putin'in uluslararası hukuka ve insan haklarına küstahça saygısızlığına yanıt vermeye devam ederken, Ukrayna ve Ukrayna halkının yanında olacağız.’’ görüşlerine yer verdi.

Kanada, 14 Şubat günü de Ukrayna’ya 500 milyon dolar kredi ile 7,8 milyon dolarlık askeri malzeme yardımında bulunmuştu.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly de yaptığı açıklamada, ‘’Ukrayna’ya ihtiyaç duydukça daha fazlasını yollayacağız’’ dedi.

Kanada hava sahasını Rus uçaklarına kapattı
Bu arada Kanada, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı. Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, bakanlığının resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada hava sahasının tüm Rus uçak operatörlerine kapatıldığını duyurdu.

Bakan Alghabra paylaşımında, “Kanada'nın tamamı, Putin'in Ukrayna'ya karşı saldırganlığına karşı birleşti. Kanada hava sahasını Rusların sahip olduğu veya işlettiği uçaklara kapattık. Rusya'nın saldırgan eylemlerini kınıyor ve Ukrayna'nın yanında yer almak için harekete geçmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklamada da, ‘’Kanada Hükümeti, Kanada karasuları üzerindeki hava sahası da dahil olmak üzere Kanada hava sahasında Ruslara ait, kiralanmış veya işletilen uçakların uçuşunu yasaklamaktadır. Bu hava sahası kapatma kararı derhal yürürlüğe girer ve bir sonraki duyuruya kadar devam eder.’’ denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi28 Şubat 2022 Pazartesi 10:29
  • Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem28 Şubat 2022 Pazartesi 10:27
  • Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı28 Şubat 2022 Pazartesi 09:55
  • Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı28 Şubat 2022 Pazartesi 09:55
  • Ukrayna Dışişleri: Belarus topraklarından Ukrayna’ya roket saldırısı yapıldı28 Şubat 2022 Pazartesi 09:54
  • Kamyon, tomruk yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı28 Şubat 2022 Pazartesi 09:52
  • Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avustralya'ya girişi yasaklandı28 Şubat 2022 Pazartesi 09:50
  • Türkiye'den Ukrayna’ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı28 Şubat 2022 Pazartesi 09:44
  • Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü28 Şubat 2022 Pazartesi 09:43
  • Kanada Ukrayna’ya 25 milyon dolarlık askeri malzeme yardımında bulundu28 Şubat 2022 Pazartesi 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti