Kanada’da aşı karşıtı kamyon sürücülerinin kornaları mahkeme kararıyla susturuldu

Kanadalı kamyon sürücülerinin zorunlu aşı ve Kovid-19 uygulamalarına karşı başlattıkları eylem, mahkemeye taşındı.

Kamyon sürücülerinin 29 Ocak’tan bu yana başkent Ottawa’da devam ettikleri eylemdeki en önemli protesto enstrümanı olan kamyon kornaları, Ontario Yüksek Mahkemesi kararıyla susturuldu.

Ottawa şehir merkezindeki ana yolları tıkayıp hayatı felç eden “Özgürlük Konvoyu”nun organizatörleri aleyhine, şehir merkezinde sürekli çaldıkları araç kornalarının gürültüsü nedeniyle 9,8 milyon Kanada doları (104,2 milyon Türk lirası) tutarında tazminat davası açılmıştı.

Ottawa’da avukatlık yapan Paul Champ’in, bir şehir sakinini temsilen Ontario Yüksek Adalet Mahkemesine açtığı davanın ilk duruşmasında, Yargıç Hugh McLean tarafları dinledi.

Ottawa şehir merkezinde yaşayanları 12 gündür rahatsız eden kornaları susturmak amacıyla ihtiyati tedbir kararı veren Yargıç Hugh McLean, gerekçesini "Korna çalmak, bildiğim herhangi bir büyük düşüncenin ifadesi değil" şeklinde açıkladı.

Mahkeme kararının derhal yürürlüğe girmesine ve gelecek 10 gün boyunca kornaların susmasına hükmeden Yargıç McLean, kamyon sürücülerinin protesto hakları olduğunu ancak korna çalmalarının yasaklanmasının, bu hakları gasbetmeyeceğini söyledi.

Mahkemenin bir sonraki duruşması, 16 Şubat'ta yapılacak.

Başbakan Trudeau: Bu salgın kısıtlamaları sonsuza kadar sürmez

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eylemin bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu.

Federal Parlamento oturumuna çevrim içi katılan Trudeau, “Ottawa halkı, kendi mahallelerinde taciz edilmeyi hak etmiyor. Sokak köşesinde uçan bir gamalı haç ya da bir konfederasyon bayrağının doğasında var olan şiddetle karşı karşıya kalmayı hak etmiyor. Kanadalılar bu değil. Bu salgın kısıtlamaları sonsuza kadar sürmez." ifadesini kullandı.

Polis, protestoculara 500’ün üzerinde ceza kesti

Ottawa polisinin, bugüne kadar kural ihlali yapan protestoculara 500’ün üzerinde ceza kestiği bildirildi.

Polisin; protestocu kamyon sürücülerinin eylemlerine devam edebilmek için en önemli ihtiyaçları olan mazot tedarikine de müdahale etmeye başladığı görülürken milli park hüviyetindeki Konfederasyon Parkı’ndaki ahşap mutfak, sauna, tuvalet ve duş alma birimlerinin kaldırılması için de uyarıda bulunuldu.

Ottawa Polis Şefi: İstifa etmeyeceğim

Protestonun, başkentteki hayatı felç etmesinin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Ottawa Polis Şefi Peter Sloly, istifasını isteyen çevrelere cevap verirken "İstifa etmeyeceğim. Görevimin başındayım." dedi.

Sloly, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, istifa etme planının olmadığını dile getirerek "Buraya iş yapmaya geldim ve bu işi sonuna kadar yapacağım. Kesinlikle kararlıyım. Burada harika bir ekip var ve bu işi halledeceğiz." diye konuştu.