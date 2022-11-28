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Kanada'nın Beşiktaşlı futbolcusu Atiba kariyerinde 100. milli maçı geride bıraktı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Kanada'nın deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson, milli takım kariyerinde 100. maçına çıkarak bu unvanı elde eden ilk isim oldu.
Kanada'nın Beşiktaşlı futbolcusu Atiba kariyerinde 100. milli maçı geride bıraktı

2013'ten bu yana Beşiktaş'ta forma giyen 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, Katar 2022'de Hırvatistan'a 4-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Deneyimli futbolcu, milli formayla 100. maçına çıkarak bu unvanı elde eden ilk futbolcu olmasına ilişkin, "Bu konuda mutluyum. Böyle bir şeyi başardığım için son derece gururluyum. 100 maç kolay değil. Ülkemi bu kadar maçta temsil ettiğim için son derece gururluyum. Ailem ve taraftarlar hep arkamda oldu. Bu maçta sahadan daha iyi bir sonuçla ayrılmak isterdim." diye konuştu.

F Grubu'nda yaşadıkları ikinci mağlubiyet ve turnuvaya veda etmeleri nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Atiba, "Daha iyi bir sonuç alamamak bizim için hayal kırıklığı oldu. Erken gol attık ve ama sonrasında oyundan düştük. Rakibimiz oyunu kontrol etmeye başladı. Çok kaliteliler ve biz de maçın belli bölümlerinde biraz gerildik. Formumuzu kaybettik. Hırvatistan iyi şanslar buldu. Beraberliği yakaladılar. Sonrasında kendimize gelemedik. Oyuna güzel başladık ama soyunma odasında hayal kırıklığı yaşadık." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda kendisine verdikleri destekten dolayı Türk taraftarlara minnettar olduğunu vurgulayan Atiba Hutchinson, Fas ile yapacakları son maçta da onların desteğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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