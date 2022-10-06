Yaklaşık 52 bin nüfuslu Kandıra, mavi bayraklı 7 plajı ve bakir koylarıyla son yıllarda yaz sezonunda tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Yeşil ve mavinin buluştuğu Kandıra, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Kocaeli'nin Karadeniz'e açılan kapısı Kandıra'nın deniz turizminin yanında su altı zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle dört mevsim ziyaret edilebilir bir bölge haline gelmesi amaçlanıyor.