Kangal köpeği, sürüye yaklaşan ayıyı kovaladı

Tokat'ın Almus ilçesinde yaylada koyun sürüsüne yaklaşan ayıyı, Kangal köpeği uzaklaştırdı.

Olay, ilçeye bağlı Arısu köyünde meydana geldi. Dumanlı Yaylası'nda hayvanlarını otlatan Bilal Şahin, bir ayının koyun sürüsüne doğru yaklaştığını fark etti. Bu sırada Kangal köpeği, Şahin'in komutuyla ayının hayvanlara yaklaşmasını engelledi. Kangal köpeğinin havlamasıyla ürken ayı, koşarak bölgeden uzaklaştı. Bilal Şahin, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.