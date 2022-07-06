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Kanser aşısında 'umut verici' sonuçlar alındı

Araştırmacılar, COVID aşılarına benzer teknolojiyi kullanan kişiselleştirilmiş bir kanser aşısının "gerçekten umut verici" erken sonuçlar verdiğini söylüyor.
Kanser aşısında 'umut verici' sonuçlar alındı

Aşı, standart tedavi gördükten sonra İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nin Clatterbridge Kanser Merkezi'nde baş ve boyun kanseri olan sekiz hastaya verildi. Hastaların hiçbirinde aylar sonra nüksetme görülmedi.

Bununla birlikte, kontrol grubundaki aşıyı almayan iki hastada kanserin geri döndüğü görüldü.

Danışman tıbbi onkolog ve merkezdeki klinik araştırma direktörü Profesör Christian Ottensmeier, Sky News'e bulgular hakkında "ihtiyatlı iyimser" olduğunu söyledi.

TG4050 kod adlı iğne, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin Covid aşısını üreten benzer teknolojiyi kullanan Transgene adlı bir Fransız şirketi tarafından yapıldı.

Aşı, tümörlerinde DNA bulunan her hasta için özel olarak hazırlanıyor.

Enjekte edildikten sonra, vücuda, tümörlerin yüzeyinde bulunanlarla aynı proteinleri oluşturması ve bir bağışıklık tepkisini tetiklemesi talimatı veriliyor.

Teoride, ameliyattan sonra kan dolaşımında kalan aynı yüzey proteinlerini sergileyen herhangi bir kanser hücresi, daha sonra T hücreleri tarafından yok ediliyor ve kanserin tutunmasını engelliyor.

Baş ve boyun kanseri için yapılan denemeye otuz hasta katılıyor. Yarısına, geleneksel tedaviyi bitirir bitirmez aşı verilecek, diğer yarısı ise sadece nüks ettiklerinde alacak.

Baş ve boyunda ağız ve boğaz dahil olmak üzere kanserin gelişebileceği 30'dan fazla bölge var. Bu tür kanser hastalarında tümörlerinin geri dönme şansı yüksek görülüyor.

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