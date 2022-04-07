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Kanserden kaybettiği eşi adına açtığı rölyef sergisinde ilk alıcı vali oldu

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Yıldıray Şahin (43), 2018'de meme kanseri nedeniyle kaybettiği eşi Baldaş Şahin (37) adına rölyef sergisi açtı.
Kanserden kaybettiği eşi adına açtığı rölyef sergisinde ilk alıcı vali oldu

HAYDİ Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yıldıray Şahin, 2000 yılında tanıştığı Baldaş Şahin ile evlendi. 2013'te meme kanseri teşhisi koyulan Baldaş Şahin, 2018'de hayatını kaybetti.

Eşinin 5 yıl süren kanserle mücadelesini kaybetmesiyle yaşadığı stresten uzaklaşmak için rölyefe başlayan 1 çocuk babası Şahin, zamanla kendisini geliştirip, birçok eser ortaya çıkardı.

Şahin, evinde ve özellikle hafta sonları boş zamanlarında İl Jandarma Komutanlığı içinde oluşturduğu alanda çalıştı. Çalışmalarını değerlendirmek isteyen Şahin, sergi açmaya karar verdi. Şahin'in eşinin ismini verdiği, 17 eserlik serginin açılışı,  '1-7 Nisan Kanser Haftası' kapsamında, Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu'nda yapıldı.

Açılışa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, kurum müdürleri, jandarma personeli ve çok sayıda kişi katıldı.

Kanserden kaybettiği eşi adına açtığı rölyef sergisinde ilk alıcı vali oldu
Sergide ilk alıcı olan Vali Ayhan, "Bu sergi kansere farkındalık oluşturmak ve eşe olan sevgi, saygının bir yansımasıdır. Kanserle mücadele ile ilgili de bir mesaj vermek adına güzel bir çalışma yapmış. Tebrik ediyorum. Hanımefendiye rahmetler diliyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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