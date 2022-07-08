Kapadokya Alan Başkanlığına 52 personel alınacak

Kapadokya Alan Başkanlığının hizmet birimlerine sözlü sınavla çeşitli unvan ve branşlarda 52 personel alımı gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde boş sürekli işçi kadrolarına KPSS puanı aranmaksızın 2 iç denetçi, 3 mühendis, 1 peyzaj mimarı, 4 mimar, 1 şehir plancısı, 4 idari uzman ile KPSS taban puanı esas alınmak üzere 1 avukat, 4 mühendis, 4 mimar, 1 şehir plancısı, 1 arkeolog, 1 müze araştırmacısı, 4 idari uzman, 1 grafiker, 2 restoratör, 10 büro görevlisi, 3 koruma ve güvenlik görevlisi, 2 teknisyen ve 3 destek personeli alımı yapılacak.

Başvurular, 25 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri "www.ktb.gov.tr" adresinden duyurulacak.