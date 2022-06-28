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Kapadokya: Kurban Bayramı'nın gözde destinasyonu

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, Kapadokya bölgesinin, Kurban Bayramı tatili öncesinde görülen rezervasyon oranlarına bakıldığında yerli turistlerin gözde turizm merkezi olacağını söyledi.
Kapadokya: Kurban Bayramı'nın gözde destinasyonu

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle konuklarının ilgisini çeken Kapadokya'daki konaklama tesislerinde, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Bölge, sıcak hava balon turu başta olmak üzere, at, ATV motor, deve ve arazi araçlarıyla düzenlenen aktivitelerle yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor.

Aldemir, bayramda, peribacaları ile kaplı vadiler, yeraltı şehirleri, tarihi dokunun korunduğu turizm merkezlerini gezmek isteyen yerli konukların rezervasyon taleplerine cevap verilmeye çalışıldığını belirtti.

Kapadokya'nın turistik alanlar ve aktiviteler yönünden zengin olduğunu ifade eden Aldemir, şöyle konuştu:

"2022 yılı turizm anlamında bereketli geçiyor. Kapadokya, her zamanki gibi gözde destinasyonlarından biri. Kurban Bayramı'nda da yoğunluk var. Bayram tatilinin yaza denk gelmesi nedeniyle sahil turizmi ön planda ama bölgemizde şu anda doluluk yüzde 70-80'lere ulaşmış durumda. Bölgede halen gelmek isteyenler için yer var. Bölgemiz yine 2022 yılı Kurban Bayramı'nda gözde destinasyonlarından biri olacak. Burası sadece balon turizmi, ATV ve araçlarla gezilen turların olduğu bir yer değil. Vadi yürüyüşleri ve kültür turlarıyla yelpazesi geniş bir turizm alanı. Buraya gelenlerin aradığı her şeyi bulabileceğini düşünüyoruz."

"Rezervasyonu son güne bırakanlar yer bulamayabilir"

Uçhisar beldesinde hizmet veren bir otelin sorumlusu Murat Dinç de rezervasyon konusunda hassas davranılması gerektiğini dile getirdi.

İşlettikleri konaklama tesisinde de yoğunluk gözlemlendiğini kaydeden Dinç, "Geçen hafta ile bu haftayı kıyaslayınca rezervasyonlarda artış var. Bölgeye gelmek isteyenler, son günleri beklemeyip erken rezervasyon yaparsa yer bulmakta sorun yaşamaz. Her yıl son güne kadar bekleyip anlık rezervasyon isteyenler yer bulamıyor ve çok istedikleri halde Kapadokya gezisini yapamıyorlar." diye konuştu.

Dinç, özellikle tatilini bölgede geçirmek isteyen gurbetçi vatandaşlardan da yoğun talep aldıklarını sözlerine ekledi.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da yaz döneminde çeşitli ülkelerden yabancı turistlerin de tercih ettiği Kapadokya'da yerli turistlerin ilgi göstermesiyle bayram tatili sürecinde hareketlilik yaşanacağını söyledi.

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