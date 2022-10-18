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Kapadokya'da feci balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de sıcak hava balonlarından biri, iniş sırasında kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Kapadokya'da feci balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza ile ilgili ilk açıklama Firma Yetkilisi Abdullah İnal'dan geldi. İnal; "İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü. Şuan için yaralılarımız var" dedi.

Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 turist hayatını kaybetti, 3 turist ise yaralandı.

"İniş pozisyonunu almayanlar sepetten düştü"

Kaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Firma Yetkilisi Abdullah İnal; "Bu sabah balonumuz Zelve tarafından kalkış yaptı, Kavak'a iniş yaptık. İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü. Şuan için yaralılarımız var, 5 yaralı gibi gözüküyor. Valiliğimiz, sivil havacılığımız, kaza kırım ekibimiz burada. Şuan verebileceğimiz bilgiler bu şekilde" dedi.

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