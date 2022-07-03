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Kapadokya’ya 1 milyon 412 bin ziyaretçi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki turizm merkezi Kapadokya'da müze ve ören yerlerinde bu yılın ocak-haziran dönemindeki ziyaretçi sayısı, 1 milyon 412 bin 252 olarak kaydedildi.
Kapadokya’ya 1 milyon 412 bin ziyaretçi

2019 yılında ziyaretçi sayısı ile tüm yılların rekorunu kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin yürütüldüğü 2020 ve 2021 yıllarında sakinlik yaşanan Kapadokya, bu yıl turizmcilerin özlem duyduğu yoğunluğa yeniden kavuştu.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini ocak ayında 88 bin 677, şubatta 83 bin 432, martta 133 bin 166, nisanda 247 bin 459, mayısta 477 bin 757, haziranda ise 381 bin 761 kişi gezdi.

Bölgede en çok ziyaret 397 bin 958 kişiyle Zelve Ören Yeri'ne gerçekleşti. Listede ikinci sırada yer alan Göreme Açık Hava Müzesi'ni 395 bin 771, üçüncü sıradaki Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 118 bin 103 turist ziyaret etti.
Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2016 yılının aynı döneminde 672 bin 730, 2017'de 908 bin 294, 2018'de 1 milyon 235 bin 355, 2019'da 1 milyon 562 bin 617, 2020'de 339 bin 685, 2021'de 483 bin 915 yerli ve yabancı turist gezmişti.

DÜNYANIN DÖRT BİR KÖŞESİNDEN 

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, 2022 yılı turizm sezonunda Kapadokya'ya yerli misafirlerin yanı sıra dünyanın dört bir köşesinden de turistlerin geldiğini söyledi.

Bölgedeki yoğunluğun bundan sonraki süreçte de devam etmesini beklediklerini vurgulayan Durmaz, şöyle konuştu: "2019 yılı Türkiye ve Kapadokya turizminin zirve yaptığı bir yıldı. Salgından sonra bu yıl normale dönülmesiyle hareketlilik yeniden arttı. 2022 yılının da ziyaretçi sayısı bakımından 2019'a yaklaşacağı görülüyor. İyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Bu yıl ülke çeşitliliği de çok fazla. Sosyal medya hızlı reklam aracı konumunda. Bölgede yoğunluk yaşanıyor. Hızla gelişen bir Kapadokya turizmi görüyoruz."

FARKLI MİLLETLERİN İLGİNÇ LOKASYONU 

Arkadaşlarıyla Zelve Ören Yeri'ni gezen Yaman Malkoç, herkese Kapadokya'daki turistik merkezleri ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu. Malkoç, "Çok farklı milletlerin aynı lokasyonu kullanması ilginç geldi. İnsanların geçmişte yaşadığı alanları görmek çok güzel." dedi.

Kanadalı turist Dylon Allen de Kapadokya'da bulunmaktan dolayı kendisini şanslı hissettiğini belirterek, tarihi dokuya sahip alanları gezmekten büyük keyif aldığını dile getirdi.

 

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