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Kapasite kullanım oranı 1 puan geriledi

Kapasite kullanım oranı, kasım ayında bir önceki aya göre 1 puan geriledi.
Kapasite kullanım oranı 1 puan geriledi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

Dayanıklı tüketim malları kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 74.00'ten yüzde 72.10'a, tüketim malları kapasite kullanım oranı yüzde 74.70'ten yüzde 74.10'a geriledi. Yatırım malları tüketim malları kapasite kullanım oranı aynı ayda yüzde 77.40'tan yüzde 76.80'e, ara mallar tüketim malları yüzde 76.70'ten yüzde 75.40'a, dayanıksız tüketim malları ise yüzde 74.90'dan yüzde 74.50'ye geriledi.

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